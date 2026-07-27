Alumbrado público está en la mira de los ladrones en Bogotá: su robo aumentó casi un 40%

Desde el Concejo de Bogotá, la cabildante Diana Diago advirtió que la ciudad está quedándose a oscuras por el aumento del 39,4% en los casos de hurto a luminarias y los actos de vandalismo registrados, en el primer semestre de 2026.

“Ni los postes de luz se salvan de los ladrones. Mientras la inseguridad sigue creciendo, los delincuentes ahora también están dejando a barrios enteros sin iluminación, afectando la seguridad y la calidad de vida de los bogotanos", sentenció la concejal.

Datos obtenidos a través de un derecho de petición revelan que, entre enero y junio de 2026, fueron 2.561 los casos de hurto a luminarias en la ciudad. Casi un 40% más que en el mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 1.837 casos.

¿Qué sectores se han visto más afectados?

De acuerdo con un informe presentado por la concejal Diago, las localidades más afectadas por el hurto a luminarias en Bogotá son Teusaquillo, con 573 casos; Engativá, con 359; Kennedy, con 325; Chapinero, con 222; Puente Aranda, con 151; Suba, con 144; Los Mártires, con 139, y Usaquén, con 105.

"Resulta preocupante”, además, “que localidades con alta actividad comercial, institucional y residencial estén siendo las más afectadas por este fenómeno. La falta de iluminación termina favoreciendo a los delincuentes y poniendo en riesgo a miles de ciudadanos".

En palabras de Diago, las “calles oscuras significan mayores oportunidades para la delincuencia. El Distrito debe fortalecer la vigilancia sobre esta infraestructura, judicializar a quienes se dedican al robo de luminarias y al vandalismo”.

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Las luminarias también se han visto afectadas por los actos de vandalismo en Bogotá:

Sumado a los 2.561 casos de hurto, la concejal advirtió que en actos de vandalismo en la ciudad han sido afectadas 3.983 luminarias, según datos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

"Los vándalos le están haciendo un enorme daño a Bogotá. Destruir una luminaria no es una travesura ni un acto de protesta: es atentar contra un bien público que afecta a miles de ciudadanos. Cada luminaria vandalizada deja calles, parques y espacios públicos más oscuros, deteriora el entorno urbano y pone en riesgo la seguridad de quienes transitan por estos lugares”, insistió.