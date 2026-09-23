Defensoría emite alerta temprana para la Sierra Nevada por presencia de las ACSN

El país sigue atento al desarrollo de la crítica situación en Santa Marta y el resto de Magdalena por la ofensiva de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

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En las últimas tres semanas, la fuerza pública puso en marcha dos operaciones que resultaron con golpes contundentes contra esta estructura. La primera fue bautizada como Centinela de la Patria y resultó con la caída de Naín Andrés Pérez Toncel, cabecilla más conocido como Naín o Bendito Menor.

Recrudecimiento de la violencia

Este hombre era la mente detrás de los crímenes de la subestructura Javier Cáceres. En la operación efectuada el 4 de septiembre, también abatieron a su pareja, alias Bebecita; y a otros dos miembros, ‘Casiloco’ y ‘El Tío’.

Fue el lunes 21 de septiembre con la ejecución de la operación Hércules en Guachaca, zona rural de Santa Marta; cuando las unidades le pusieron punto final a José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, otro cabecilla de las ACSN.

Tras esto, el grupo anunció paro armado en la Troncal del Caribe, el cual se ha visto con bloqueos de carreteras, vehículos incinerados y agudización de las amenazas. En consecuencia, los comercios no han abierto sus puertas y en la capital de Magdalena hay un ambiente de pánico.

Clan del Golfo: la otra preocupación en Magdalena

Las autoridades han tomado cartas en el asunto, siendo la militarización de Santa Marta y la llegada de tropas de apoyo algunas de las medidas más importantes.

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A esto se suma la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo para la Sierra Nevada y sus áreas de influencia. Aparte de las ACSN, la entidad alertó sobre la presencia del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido también como Clan del Golfo.

Las dos estructuras se encuentran en disputa por el territorio y tener el control de los corredores del narcotráfico. Las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas son las de mayor riesgo.