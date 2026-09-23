Así funcionaría el nuevo proyecto de ley para prevenir y atender los incendios forestales en Colombia

Los incendios forestales mantienen en alerta a varias regiones del país. Tolima ha sido uno de los departamentos más afectados, mientras que en Villa de Leyva, Boyacá, las llamas llevan varios días.

La situación también se extiende a otros territorios como Huila, Caquetá y Guainía, donde las autoridades enfrentan emergencias relacionadas con el fuego.

En medio de este panorama, el representante a la Cámara Mauricio Toro presentó un proyecto de ley que plantea modificar la manera en que el país previene, atiende y posteriormente recupera las zonas afectadas por incendios.

¿Quién debe responder primero ante un incendio?

Uno de los problemas que identifica el proyecto es la falta de una ruta suficientemente clara sobre quién debe asumir la primera respuesta cuando comienza un incendio forestal.

Según explicó Mauricio Toro, actualmente pueden presentarse situaciones en las que una alcaldía intenta atender la emergencia, mientras otras autoridades territoriales o nacionales también tienen responsabilidades dentro del sistema.

La propuesta busca establecer una ruta definida para determinar quién inicia la atención, qué entidad interviene posteriormente y quién debe acompañar el proceso.

La intención, explicó el congresista, es evitar que mientras las entidades determinan sus competencias, el incendio continúe avanzando.

Un fondo para garantizar los recursos

El segundo componente está relacionado con el dinero disponible para atender las emergencias.

Toro señaló que actualmente los recursos estarían distribuidos entre diferentes entidades, lo que puede dificultar que lleguen de manera rápida a quienes tienen que enfrentar el incendio en los primeros momentos.

Por eso, la iniciativa plantea crear un fondo que permita disponer de recursos de manera más ágil y fortalecer especialmente a los cuerpos de bomberos voluntarios.

El propósito es que los organismos encargados de responder tengan claridad sobre cuándo pueden actuar y con qué recursos cuentan para hacerlo.

La propuesta también apunta a la prevención de los incendios

La iniciativa propone utilizar herramientas tecnológicas, entre ellas información satelital, para identificar puntos de calor y zonas donde históricamente se presentan incendios.

La idea es que las autoridades puedan detectar áreas de riesgo con anticipación y tomar medidas antes de que se produzca una emergencia.

Toro aseguró que una parte importante de los incendios registrados en Colombia serían recurrentes, es decir, se presentan nuevamente en lugares que ya han sufrido este tipo de emergencias.

Por eso, el proyecto plantea que las autoridades ambientales puedan realizar quemas controladas y planificadas, bajo supervisión profesional, con el objetivo de reducir la cantidad de material vegetal acumulado que posteriormente puede alimentar un incendio.

¿Qué plantea frente a los incendios provocados?

El proyecto también contempla medidas frente a los incendios que sean ocasionados de manera intencional.

De acuerdo con Toro, la iniciativa busca establecer sanciones para quienes provoquen incendios con el propósito de ampliar la frontera agrícola, apropiarse de terrenos o poner en riesgo a comunidades y ecosistemas.

En este sentido, cuando se compruebe que un incendio fue provocado deliberadamente, la idea es que existan consecuencias frente al daño generado tanto a la población como al medioambiente.

¿Cómo será la recuperación de las zonas después del incendio?

Uno de los principales cuestionamientos planteados por el congresista es que la respuesta estatal suele concentrarse en controlar y apagar las llamas, pero posteriormente no siempre existe una estrategia suficiente para recuperar los ecosistemas afectados.

El proyecto plantea incorporar una etapa de restauración y reforestación de las áreas quemadas.

La razón es que, después de controlar el fuego, permanecen grandes cantidades de material vegetal, se pierde cobertura y pueden quedar condiciones que faciliten que las llamas regresen posteriormente.