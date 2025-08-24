Alcaldes de ciudades capitales rechazan planes criminales contra mandatarios locales

Los alcaldes de las ciudades capitales de Colombia emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron de manera categórica las estrategias criminales recientemente descubiertas contra mandatarios locales, que buscan —según señalaron— “debilitar el ejercicio del servicio público y desestabilizar la democracia”.

Con indignación, condenaron los planes de asesinato contra el alcalde de Cali y presidente de Asocapitales, Alejandro Éder, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. “Ninguna estructura criminal podrá estar por encima de la voluntad del pueblo colombiano. No nos van a doblegar. No vamos a ceder ante el terror”, expresaron.

Llamado a proteger a los líderes amenazados

Los mandatarios recordaron que varios alcaldes y gobernadores han sido víctimas de hostigamientos y presiones por parte de grupos armados ilegales, por lo que hicieron un llamado urgente al Gobierno nacional, a las Fuerzas Militares y de Policía, a la Fiscalía y a los organismos de inteligencia para garantizar la seguridad integral de quienes están en la mira de los violentos.

“Es imperativo actuar con decisión frente a quienes pretenden someter a Colombia nuevamente al lenguaje de las armas y la violencia”, advirtieron, al tiempo que reiteraron su compromiso con la vida, la paz y la institucionalidad.

En el marco de este pronunciamiento, los alcaldes acompañaron a los caleños en la Ceremonia de la Luz, un acto simbólico que rinde homenaje a las víctimas del atentado terrorista en Cali y envía un mensaje de fortaleza y unidad nacional.

“Hoy, Colombia entera se une en un solo propósito: Defender la democracia, proteger la vida y mantener viva la esperanza”, concluye el comunicado.