Este es el estado de salud de los heridos en el atentado con explosivos en Cali

El atentado contra la Escuela Marco Fidel Suárez en Cali dejó 78 personas lesionadas, un hecho que aún mantiene en vilo a las familias de los heridos.

Mientras gran parte de los pacientes ha logrado recuperarse, la situación sigue siendo dramática para tres personas que continúan luchando por su vida en unidades de cuidados intensivos.

Estado de salud de los heridos en el atentado con explosivos en Cali

Entre las ruinas de viviendas y negocios destruidos, la realidad es dura para las víctimas y sus familias, pues en clínicas y hospitales, decenas de lesionados han sido atendidos sin descanso desde hace tres días.

Según el balance oficial entregado por las autoridades de salud, 78 personas ingresaron a la red hospitalaria de Cali tras la explosión, lo que desencadenó la activación de todos los protocolos de emergencia.

Hasta el momento, 54 de los afectados han recibido el alta médica, pero tres permanecen en estado crítico en unidades de cuidados intensivos, aferrándose a la vida.

El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, entregó un parte detallado sobre la evolución de los pacientes:

Tenemos además tres personas en estado crítico. Una de ellas continúa en estado muy crítico con pronóstico reservado. Sin embargo, ha evolucionado de manera estable en las últimas horas. Esperamos que continúe así su evolución.

Entre los heridos está la hermana del representante James Mosquera

Entre los heridos que siguen hospitalizados se encuentra la hermana del representante a la Cámara James Mosquera, quien resultó gravemente herida cuando se movilizaba por el sector al momento de la explosión.

Sobre su condición, Jhon Sandoval, jefe del área de urgencias del Hospital Universitario del Valle (HUV), explicó:

Pasar la unidad de cuidado intensivo y verificar que la condición neurológica mejore, eso es lo que nos tiene en este momento con mayor preocupación. Desde el punto de vista de los demás órganos, está totalmente estabilizada, pero como te digo la condición actual es crítica.

Otros datos del balance médico

De los 78 lesionados, siete son menores de edad y tres son adultos mayores, quienes ya recibieron atención médica o continúan en observación.

El resto de pacientes, que presentaba heridas leves y moderadas, fue dado de alta progresivamente en las últimas horas.

Finalmente, las autoridades locales confirmaron que la red hospitalaria de la ciudad se mantiene en alerta amarilla. Además, hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para que done sangre.