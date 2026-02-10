¿Por qué Petro no los atendió? Alcaldes de Córdoba esperaron sentados en el piso hasta la madrugada en pleno Consejo de Ministros

La crisis invernal que golpea al departamento de Córdoba dejó al descubierto una inconformidad entre varios alcaldes, quienes aseguran que no fueron escuchados durante el Consejo de Ministros realizado en Montería, pese a la gravedad de la situación que enfrentan sus municipios.

RELACIONADO USB con escritos delató a hombre que abusó a más de 80 menores y asesinó a su madre

Los mandatarios locales fueron convocados para tratar la emergencia provocada por las lluvias, que mantienen a 27 de los 30 municipios del departamento afectados, con cultivos destruidos, viviendas inundadas y comunidades enteras en riesgo.

Sin embargo, lo que esperaban que fuera un espacio de diálogo terminó convirtiéndose en una larga espera sin respuestas.

Alcaldes de Córdoba esperaron sentados en el piso hasta la madrugada en pleno Consejo de Ministros

Uno de los alcaldes que vivió directamente esta situación fue José Félix Martínez, alcalde de Moñitos, uno de los municipios más golpeados por las inundaciones.

Según su relato, los alcaldes recibieron un correo de invitación para asistir al Consejo de Ministros, motivado por la emergencia invernal que atraviesa Córdoba.

Al llegar al lugar, fueron dirigidos a un salón alterno, donde se les informó que serían atendidos por el presidente Gustavo Petro una vez finalizara la reunión ministerial. Allí permanecieron durante horas, esperando una respuesta.

Cuando llegamos nos mandaron a un salón para que allí nos reuniéramos con el presidente tan pronto terminara el Consejo de Ministros. Allí estuvimos esperando hasta la 1 de la mañana.

Ante la falta de información, los alcaldes decidieron bajar al primer piso, donde se realizaba el Consejo, con la intención de saber si finalmente serían recibidos. La espera continuó y, con el paso de las horas, el cansancio y la desesperación comenzaron a crecer.

Por ahí a las 9:30 ya los alcaldes se desesperaron. La mayoría se fueron y quedamos siete esperando a ver si nos atendían y no nos atendieron.

Alcaldes se retiraron tras haber sido "plantados" por el presidente Petro

Algunos de los mandatarios permanecieron sentados en el piso, aguardando hasta cerca de las 2 de la mañana, sin que el presidente saliera a hablar con ellos.

De acuerdo con lo conocido, la única persona que se acercó fue el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, quien les dirigió unas palabras, pero no respondió de fondo a las inquietudes planteadas.

Lo que los alcaldes esperaban, especialmente en medio de una tragedia de esta magnitud, era un mensaje directo del presidente, una explicación clara sobre cómo se manejará la crisis, cómo llegarán los recursos y qué apoyo recibirán los municipios más afectados.

En Moñitos, la situación es crítica. El alcalde explicó que los cultivos de plátano y coco, fundamentales para la economía local, quedaron completamente destruidos, dejando a campesinos y pequeños productores sin su principal fuente de sustento.

Las preguntas que querían hacerle al presidente eran claras: qué va a pasar con esos cultivos, cómo se apoyará a los productores y qué medidas a largo plazo se adoptarán para evitar que el trabajo de años se pierda por completo.

Finalmente, la jornada terminó con un sentimiento de tristeza, decepción y abandono entre los alcaldes que permanecieron esperando. Para ellos, en medio de una emergencia que mantiene a gran parte del departamento bajo el agua, lo mínimo que esperaban era ser escuchados.