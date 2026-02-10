¿De dónde sale el poder de Juliana Guerrero dentro del Gobierno?

El panorama judicial y político del Gobierno nacional se volvió a sacudir luego de que la Fiscalía anunciara que imputará cargos contra Ricardo Roa por violación de topes en la financiación de campaña y enriquecimiento ilícito, en un proceso que tiene como telón de fondo el escándalo por la adquisición de un apartamento.

A este caso se suma el de Juliana Guerrero, quien iba a ser nombrada viceministra de la Igualdad, pero cuyo nombramiento se frenó tras una denuncia hecha por la congresista Jennifer Pedraza. La Fiscalía confirmó que también le imputará cargos y que solicitará prisión domiciliaria.

Ambos episodios desataron un debate sobre transparencia, mérito, uso del poder y manejo de los recursos públicos, en medio de una seguidilla de cuestionamientos al Ejecutivo.

Fiscalía anunció imputación de cargos contra Ricardo Roa

En el caso de Ricardo Roa, las críticas se centran en su permanencia al frente de una de las empresas más importantes del país. Para Paula Moreno, candidata al Senado, la situación no admite interpretaciones:

No puede seguir al frente de la empresa más importante que tenemos los colombianos. Lo mínimo que debería hacer hoy es pedir una licencia no remunerada y separarse del cargo mientras se defiende.

Moreno también cuestionó el mensaje que, según ella, se está enviando con el caso de Juliana Guerrero, especialmente a los jóvenes que se esfuerzan por formarse académicamente:

¿Qué mensaje se le está dando a los jóvenes para que estudien, se superen? Uno se consigue una universidad de garaje que le limpia los títulos por tener X o Y cargo. Esto es una tristeza.

Además, señaló lo que considera una doble vara dentro del Gobierno, al comparar decisiones recientes:

El presidente Petro le pide la renuncia al presidente encargado de Urrá y no ha pasado nada. A ese sí se le pide la renuncia y a los otros no. Ser selectivo en los apoyos me parece gravísimo.

Durante el debate, recordaron que Ricardo Roa ya fue sancionado en el ámbito administrativo, al haber sido hallado responsable por el Consejo Nacional Electoral por la violación de los topes de financiación.

Por su parte, María Lucía Villalba, candidata al Senado, advirtió que estos hechos generan un impacto profundo en la confianza ciudadana:

Esto es gravísimo porque manda el mensaje de que el que hace trampa le va bien en esta sociedad. Destruye la confianza no solo en la empresa del Estado más importante, que aporta el 12 % al PIB, sino también para miles de estudiantes que hacen las cosas bien.

¿Quién es Juliana Guerrero y por qué tiene tanto poder dentro del Gobierno?

El analista Julio Iglesias puso el foco en el caso de Juliana Guerrero, calificándolo como uno de los episodios más densos y difíciles de explicar:

La pregunta que se hace el país es cuál es el origen del poder de Juliana Guerrero. No es solo que fuera a ser nombrada viceministra, sino que varias versiones periodísticas serias dan cuenta de que es una persona con mucho poder dentro de la Casa de Nariño.

Iglesias resaltó que la falta de explicaciones claras alimenta la desconfianza pública:

Eso no es culpa de la gente ni de la opinión pública, es culpa del gobierno que no es transparente y no nos cuenta por qué esta persona es tan poderosa, ni por qué se jugaban cargos nombrando a alguien sin conocimientos, sin trayectoria y con un título evidentemente falsificado.

Asimismo, plantearon que estos casos podrían responder a lógicas de rosca política, donde la cercanía y la lealtad pesan más que la preparación, y trajeron a colación escándalos recientes en entidades del Estado como la UNGRD y Findeter.

Paula Moreno insistió en que el país atraviesa una cadena constante de controversias:

Este es el gobierno del cambio, pero el cambio que hemos tenido es de un escándalo a otro escándalo. Se les olvidó hacer seguimiento a los recursos y a la gente.

Finalmente, María Lucía Villalba reiteró que el problema de fondo es el mensaje que se está enviando al país: