Atento: ¡tembló en Colombia hoy 10 de febrero de 2026!
¿En qué municipios se han sentido los temblores de este 10 de febrero? Descubra los detalles completos.
Noticias RCN
01:17 p. m.
Este 10 de febrero de 2026, se han sentido al menos siete temblores en varias zonas del país.
El primero se detectó sobre las 12:08 de la madrugada, mientras que el último, con corte hasta la 1:30 de la tarde, fue a las 12:44 del mediodía.
¿Dónde han sido los epicentros? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.
Este fue el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 10 de febrero de 2026
- 12:44 p. m.
Epicentro: Puerto Boyacá, Boyacá.
Magnitud: 2.0.
Profundidad. superficial.
Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 10 de febrero de 2026
- 12:08 a.m.
Epicentro: Colón, Putumayo.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Sibundoy (Putumayo), a 8 de Colón (Putumayo) y a 13 de Santiago (Putumayo).
- 1:23 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 137 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 17 de Aratoca (Santander).
- 4:53 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 140 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).
- 6:03 a.m.
Epicentro: Zapatoca, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 126 kilómetros.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de San Vicente de Chucurí (Santander) y a 18 de Galán (Santander).
- 6:35 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad. 139 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).
- 8:20 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 139 kilómetros.
Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).