Atento: ¡tembló en Colombia hoy 10 de febrero de 2026!

¿En qué municipios se han sentido los temblores de este 10 de febrero? Descubra los detalles completos.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

febrero 10 de 2026
01:17 p. m.
Este 10 de febrero de 2026, se han sentido al menos siete temblores en varias zonas del país.

El primero se detectó sobre las 12:08 de la madrugada, mientras que el último, con corte hasta la 1:30 de la tarde, fue a las 12:44 del mediodía.

Este fue el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 10 de febrero de 2026

  • 12:44 p. m.

Epicentro: Puerto Boyacá, Boyacá.

Magnitud: 2.0.

Profundidad. superficial.

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 10 de febrero de 2026

  • 12:08 a.m.

Epicentro: Colón, Putumayo.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Sibundoy (Putumayo), a 8 de Colón (Putumayo) y a 13 de Santiago (Putumayo).

  • 1:23 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 17 de Aratoca (Santander).

  • 4:53 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

  • 6:03 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 126 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de San Vicente de Chucurí (Santander) y a 18 de Galán (Santander).

  • 6:35 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad. 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

  • 8:20 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

 

