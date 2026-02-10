Ya hay fecha para la imputación de cargos contra Ricardo Roa y Juliana Guerrero: esto dicen los candidatos al Congreso

El martes, 10 de febrero, se conocieron las fechas en las que se imputarán cargos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa (11 de marzo), y la exaspirante al viceministerio de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad, Juliana Guerrero (27 de febrero).

Ambos casos han sido tema de control político en el Congreso, que podrá reconfigurarse con las elecciones de marzo próximo. Un cambio, para algunos, necesario debido a que un expresidente del Senado se vio involucrado en acusaciones graves de corrupción, al igual que un expresidente de la Cámara.

Para hablar de ambos temas se sentaron en la Mesa Ancha de Noticias RCN los aspirantes al Senado, Juliana Correa (candidata por el Centro Democrático), Nelson Alarcón (expresidente de Fecode y candidato por la coalición Fuerza Ciudadana) y la aspirante a la Cámara Julieth “J” Rincón (candidata por el Nuevo Liberalismo).

Caso Juliana Guerrero ¿Qué mensaje deja a los jóvenes?

J., que ha centrado su campaña en la falta de oportunidades para la población joven, admitió que el caso Guerrero la “toca bastante porque es un tema que es de educación superior. Lo que quiero decirle al país es que no podemos permitir y normalizar esto. Es imposible que haya muchos jóvenes hoy endeudados con el Icetex, muchos jóvenes que están escogiendo entre ir a la universidad o comer, almorzar o pagar las fotocopias, y el gobierno hoy nos diga que la trampa sí vale, que la trampa sí premia”.

Correa lamentó que Guerrero se haya convertido en “antiejemplo” para la juventud colombiana, pero también que “el caso sea un golpe para este país con tantas mujeres que estamos intentando abrirnos paso en la política, tantas mujeres que han luchado para lograrlo y estos escándalos les hacen todo el daño a estas luchas”.

Mientras, Alarcón ve en el caso de Juliana Guerrero una oportunidad para preguntarse “cómo fortalecer la educación. La educación gratuita de calidad para que todas y todos los jóvenes puedan ir a las universidades, que se brinden esas garantías de cómo llevar las universidades o los campus universitarios a las regiones más apartadas”.

Ricardo Roa ¿Debería apartarse del cargo?

Si bien la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación fue una de las que realizó aportes a la campaña Petro Presidente por la que es investigado el presidente de Ecopetrol, explicó que “se hizo a un partido político, que fue en ese entonces Colombia Humana, y no a la campaña presidencial, como los aportes que les hacen a todos los partidos políticos”.

Correa insiste en que Roa, que será imputado por violación en los topes de campaña y enriquecimiento ilícito, debería apartarse del cargo mientras avanza la investigación y que “desde el desayuno se sabía cómo iba a ser el almuerzo. En campaña, ellos mismos hablaron de correr la línea ética y este no es el único escándalo de corrupción en este gobierno, el del señor Ricardo Roa, que debe ser investigado, deben llegar a las últimas consecuencias y que el país conozca la verdad”.

Y, finalmente, J. Rincón advirtió que “están gobernando como llegaron… con trampas, mintiéndole al país” e hizo un llamado a “promover las campañas transparentes. En nuestra campaña no tenemos, hasta el momento, vallas, pero estamos trabajando en la calle, con la ciudadanía, y para eso no tenemos que engañar al país. En las campañas al Congreso debemos dar ejemplo y hacer las cosas bien, con transparencia. Eso es lo que necesita el país”.