Venezuela podría volver a tener una oficina de DDHH de la ONU: esto se sabe

La ONU y el gobierno de Venezuela han retomado un diálogo de alto nivel para restablecer una oficina de derechos humanos en Caracas, un año después de que sus miembros fueran expulsados del país.

Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, confirmó este martes en Ginebra que una misión técnica visitó la capital venezolana entre el 31 de enero y el 4 de febrero para preparar esta reapertura.

Durante estas gestiones, el equipo se reunió con autoridades estatales y diversas organizaciones de la sociedad civil, manteniendo encuentros directos con defensores de derechos humanos que han recuperado su libertad recientemente y con familias de personas que aún permanecen bajo custodia.

Venezuela vuelve a acercarse a la ONU:

Este acercamiento diplomático se consolidó inicialmente el 26 de enero, mediante una conversación telefónica entre el alto comisionado Volker Türk y la presidenta interina Delcy Rodríguez.

En dicho intercambio, Türk "ofreció apoyo para ayudar a Venezuela a elaborar una hoja de ruta para el diálogo y la reconciliación, con los derechos humanos en el centro" del proceso político.

Estas declaraciones surgen en un contexto de transición, pues la expulsión del organismo en febrero de 2024 se debió a la "profunda preocupación" expresada por la ONU ante la detención de la activista Rocío San Miguel, quien hoy figura entre los ciudadanos excarcelados.

Votación de la Ley de amnistía fue aplazada:

Pese a los avances en el diálogo, la Asamblea Nacional venezolana generó incertidumbre este martes al aplazar, sin definir una nueva fecha, la votación final de la ley de amnistía.

Esta legislación, aprobada en primera lectura el pasado jueves, es una pieza clave para la liberación de presos políticos prometida por Rodríguez el 8 de enero bajo presión de Estados Unidos. Aunque la ONG Foro Penal ha contabilizado 426 liberaciones desde esa fecha, tanto familias como organizaciones civiles denuncian una marcada lentitud en el proceso, especialmente frente a la promesa gubernamental de liberar a un "número significativo" de detenidos.