Rodallega, Dayro y más: las figuras del fútbol colombiano que se rinden ante Falcao García

Radamel Falcao García llegó a los 40 años y el fútbol no se olvidó de uno de los delanteros más determinantes de su generación. El actual jugador de Millonarios celebró un nuevo aniversario rodeado del cariño de aficionados, compañeros y rivales, quienes inundaron sus redes sociales con mensajes de felicitación para el histórico goleador colombiano.

El ‘Tigre’, referente de la Selección Colombia y figura en algunos de los clubes más importantes de Europa, recibió muestras de afecto desde distintos rincones del mundo. Su carrera, marcada por títulos, goles decisivos y actuaciones memorables, lo convirtió en uno de los atacantes más respetados del fútbol internacional. En 2012, cuando defendía la camiseta del Atlético de Madrid, alcanzó uno de los puntos más altos de su trayectoria, siendo considerado el mejor goleador del mundo y formando parte del reconocido Dream Team de ese año.

Mensajes desde el fútbol colombiano

En el fútbol profesional colombiano, donde hoy continúa activo con la camiseta de Millonarios, las muestras de admiración no se hicieron esperar. Varios jugadores que actualmente son sus rivales aprovecharon la fecha para enviarle mensajes públicos y resaltar su legado dentro del deporte.

Delanteros como Dayro Moreno y Hugo Rodallega, dos de los máximos artilleros del campeonato local, compartieron historias en sus redes sociales con mensajes dedicados al ‘Tigre’. Ambos, protagonistas en sus respectivos equipos, no dudaron en expresar el respeto que sienten por Falcao, reconociendo la dimensión de su carrera y el ejemplo que ha representado para varias generaciones de futbolistas colombianos.

Los gestos de estos atacantes reflejan el impacto que ha tenido Falcao dentro del país, donde es visto no solo como un goleador histórico, sino también como un referente de profesionalismo y disciplina.

Reconocimiento internacional para el ‘Tigre’

Los saludos también llegaron desde el exterior. Clubes como Chelsea y Mónaco, instituciones en las que el delantero colombiano dejó huella durante su paso por Europa, se sumaron a las felicitaciones por sus 40 años. A esos mensajes se unieron excompañeros y figuras de la Selección Colombia, entre ellos Juan Guillermo Cuadrado, quien no dejó pasar la fecha y le dedicó unas palabras al capitán histórico de la Tricolor.

A lo largo de su carrera, Falcao defendió los colores de equipos como River Plate, Porto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray y Rayo Vallecano, dejando una marca goleadora que lo ubica entre los delanteros más importantes de su época.

Hoy, a sus 40 años, el ‘Tigre’ sigue activo en el fútbol colombiano y continúa recibiendo el reconocimiento de quienes compartieron cancha con él o crecieron viendo sus goles. Su cumpleaños se convirtió, una vez más, en una oportunidad para que el mundo del fútbol le rindiera homenaje a una carrera que marcó una era.