Madres cabeza de hogar pueden acceder hasta ocho subsidios: conozca cuáles y cómo hacerlo

Con el inicio del 2026, el panorama de ayudas sociales en Colombia se ha actualizado para responder a las necesidades de uno de los sectores más vulnerables y determinantes de la economía nacional: las madres cabeza de familia.

Según cifras recientes del DANE, cerca del 55,6% de los hogares colombianos están liderados por mujeres, lo que ha impulsado al Gobierno Nacional y a las entidades distritales a robustecer la oferta de subsidios.

Si no lo tiene claro, aquí le damos a conocer los ocho subsidios clave a los que puede acceder este grupo en 2026.

Madres cabeza de hogar pueden acceder hasta ocho subsidios

Renta Ciudadana (Valoración del Cuidado)

Es el programa bandera de Prosperidad Social. Para 2026, la línea de "Valoración del Cuidado" está diseñada específicamente para madres cabeza de hogar con niños menores de 6 años y personas con discapacidad a cargo.

El monto para estas madres es de hasta $500.000 cada 45 días y el de requisito debe estar clasificada en el Grupo A del Sisbén IV.

Subsidio Familiar (Cuota Monetaria)

Las cajas de compensación familiar han actualizado sus valores para 2026. Este apoyo mensual se entrega por cada persona a cargo (hijos, hermanos huérfanos o padres mayores).

El monto oscila entre $53.000 y $74.865 por beneficiario, dependiendo de la caja y si el trabajador pertenece al sector agropecuario.

La madre de estar afiliada a una caja de compensación y ganar menos de 4 SMMLV.

Devolución del IVA

Este programa busca aliviar el impacto del impuesto a las ventas en los hogares con menores ingresos. Las transferencias bimestrales que se definen según los ciclos operativos de Prosperidad Social y deben pertenecer a los grupos A o B del Sisbén IV.

Mi Casa Ya (Subsidio de Vivienda)

El programa nacional de vivienda continúa siendo una prioridad. Para este año, el valor del subsidio está atado al salario mínimo de 2026 ($1.750.905).

Los montos van hasta 30 SMMLV ($52.527.150) para la cuota inicial de viviendas de interés social (VIS). Debe estar registrada en Sisbén entre A1 y C8 y no haber sido beneficiaria previa de subsidios de vivienda.

Renta Joven

Dirigido a madres cabeza de hogar jóvenes (hasta los 28 años) que deseen iniciar o continuar sus estudios superiores o técnicos en el SENA. Transferencias que superan los $400.000 por periodo académico y debe estar matriculada en una Institución de Educación Superior pública o el SENA.

Mi Ahorro, Mi Hogar (Específico Bogotá)

Este subsidio distrital está diseñado para que las mujeres jefas de hogar puedan cubrir el canon de arrendamiento mientras ahorran para su vivienda propia.

Programas de Nutrición Infantil (ICBF)

Más que una transferencia monetaria, este apoyo entrega canastas alimentarias reforzadas y acompañamiento pedagógico para los hijos de madres cabeza de hogar.

Requisito que debe cumplir: Niños en primera infancia registrados en los programas de modalidades comunitarias o institucionales del ICBF.

Apoyos Educativos Locales

Diversas alcaldías han lanzado bonos para transporte escolar, kits de útiles y uniformes, con prioridad absoluta para hijos de mujeres que sostienen solas su hogar.

La mayoría de estos programas se gestionan a través de la plataforma de Prosperidad Social o las páginas oficiales de las cajas de compensación.

El requisito transversal más importante para 2026 es tener la encuesta del Sisbén IV actualizada. Sin este registro, el acceso a la mayoría de las ayudas del Estado es prácticamente imposible.