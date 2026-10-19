Alcaldía de Bogotá sigue entregando computadores a través del programa Conexión Social ¿Cómo aplicar?

Para “complementar la conectividad y ampliar las oportunidades de acceso a educación, emprendimiento y servicios” de las familias en Bogotá, sigue en marcha la entrega de los 9.700 computadores portátiles del programa ‘Conexión Social’.

Los hogares interesados en obtener uno de los equipos que, de manera gratuita, entregará la Alcaldía a través de la Secretaría de Integración Social, podrán inscribirse diligenciando el formulario al que tendrán acceso, copiando y pegando el siguiente enlace en su buscador: ciudadano.integracionsocial.gov.co/conexion-social-inscripcion.

Requisitos para participar por uno de los computadores que entregará el Distrito:

Únicamente los hogares que cuenten con el beneficio de ‘Conexión Social’, para tener internet gratuito en casa, podrán participar en la entrega de computadores de la Secretaría de Integración Social.

A corte del 26 de agosto de 2026, el programa había realizado más de 89.400 conexiones en hogares con clasificación del Sisbén A1 a C9, en las localidades de “Kennedy, Bosa, Suba, San Cristóbal, Los Mártires, Usme, Ciudad Bolívar, Chapinero, Rafael Uribe Uribe, Engativá, Antonio Nariño, Tunjuelito, Santa Fe y Candelaria”.

Además, tendrán que “realizar la postulación a través de un solo integrante del núcleo familiar, que debe ser mayor de edad” y asegurarse de haber “diligenciado correctamente el formulario de postulación”, guardando la captura de pantalla del registro.

Cualquier duda será atendida en los puntos fijos de atención de los Centros de Desarrollo Comunitario o en las líneas de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB): (601) 377 7777 o 305 780 000.

¿Quiénes serán elegidos para tener en casa uno de los computadores que regala el Distrito?

La selección se realiza, de manera aleatoria, entre las personas que hayan completado la inscripción de manera correcta y cumplan con los demás requisitos.

Haberse inscrito no es garantía para obtener uno de los computadores; sin embargo, los ciudadanos podrán ser veedores del proceso, para garantizar su transparencia y confiabilidad.

Los resultados se darán a conocer a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Integración Social.