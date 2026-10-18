Resultado Super Astro Luna hoy, 18 de octubre: número y signo ganador del sorteo

El domingo suele representar una pausa en buena parte de las actividades de la semana, pero no en toda la programación del Super Astro.

Este 18 de octubre, mientras la modalidad Sol permanece sin sorteos, el Super Astro Luna continuará con una nueva extracción que permitirá conocer otra combinación de cuatro cifras y un signo zodiacal.

La jornada tendrá una particularidad frente a los días anteriores: el resultado se conocerá más temprano, debido al horario establecido para los domingos.

De esta manera, quienes participan en esta modalidad no tendrán que esperar hasta las últimas horas de la noche para consultar las cifras ganadoras.

Resultado del Super Astro Luna hoy 18 de octubre de 2026

A partir de las 8:30 de la noche, los apostadores siguieron el más reciente sorteo del Super Astro Luna.

Tras la confirmación del delegado de Coljuegos, la combinación ganadora fue la siguiente:

Número: XXXX

Signo: XXXX.

Este resultado será independiente de las combinaciones obtenidas durante las jornadas anteriores y quedará incorporado al historial oficial del juego.

Para quienes registraron sus apuestas, la información relevante estará compuesta por las cuatro cifras seleccionadas y el signo zodiacal que resulte ganador.

¿Cómo continuará la programación del Super Astro después del domingo?

El sorteo de este 18 de octubre marcará el cierre de otra semana de actividad para el Super Astro Luna, la modalidad que mantiene extracciones durante los siete días de la semana.

Una vez se conozca el resultado dominical, la programación continuará el lunes 19 de octubre con el regreso del Super Astro Sol, cuya extracción habitual está prevista para las 4:00 de la tarde.

Ese mismo lunes, el Super Astro Luna tendrá una nueva jornada a las 10:50 de la noche, de acuerdo con su horario establecido para los días laborales que no son festivos.

Así, después de un domingo con una sola extracción, el calendario volverá a incluir las dos modalidades durante la jornada siguiente.

La diferencia entre estos horarios forma parte del funcionamiento habitual del juego y permite identificar cuándo se desarrolla cada sorteo.

También es importante tener presente que las combinaciones obtenidas en fechas anteriores no influyen sobre las siguientes extracciones.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.