¡Atención estudiantes! Alcaldía de Bogotá y Atenea se unen para entregar becas de doctorado en 7 universidades

La Alcaldía de Bogotá, junto con la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - Atenea, lanzarán la convocatoria 'Roberto Zamora'; el proyecto busca beneficiar a estudiantes que quieran hacer un doctorado en siete de las mejores universidades del país.

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La iniciativa funcionará a través de la modalidad de créditos educativos condonables; serán 81 en total para usar en 27 programas de las diferentes instituciones aliadas. Los interesados podrán iniciar sus estudios en el primer semestre de 2027.

Convocatoria 'Roberto Zamara': pasos a seguir

La entidad informó que los interesados deberán iniciar un proceso regular de admisión en alguno de los 27 programas disponibles, presentar una propuesta de investigación que esté alineada con las demandas territoriales de la ciudad y presentarse a la convocatoria una vez inicie.

Una vez el aspirante reciba la carta de admisión por parte de la universidad, que es un requisito obligatorio para hacer parte del proceso, deberá postularse a la convocatoria adjuntando la propuesta de investigación en el formato oficial que está en la página web de Atenea.

Luego de consultar los resultados de selección, en caso de ser admitido, tendrá que legalizar el crédito con Colfuturo e iniciar estudios en 2027.

Beneficios para los seleccionados

La iniciativa ofrecerá importantes beneficios para los aspirantes: además del 100% del valor de la matrícula, se brindarán recursos de hasta $27 millones semestrales durante la duración del programa; hasta $45 millones para el desarrollo de la investigación y más de $7 millones, por una vez, para movilidad internacional.

Las universidades participantes de la convocatoria serán: