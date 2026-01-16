CANAL RCN
Alcaldía de Bogotá llevará Internet gratuito a 100.000 hogares de los estratos 1 y 2

Según el alcalde Carlos Fernando Galán, un 15% de los hogares bogotanos se encuentran desconectados.

Foto: Freepik

enero 16 de 2026
12:53 p. m.
Para aliviar el gasto en servicios públicos de los hogares de estrato 1 y 2 y reducir la brecha digital en Bogotá, la Alcaldía continúa entregando Internet gratuito a través del programa ‘Conexión Social, Bogotá me conecta’.

La meta es llegar a 100.000 hogares, de los cuales, 70.000 podrían beneficiarse de la iniciativa al término del 2026, según el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán.

De momento, ‘Conexión Social, Bogotá me conecta’ ha llegado a 27.000 hogares en las localidades de Rafael Uribe, San Cristóbal y Ciudad Bolívar, que se suman a 14.000 hogares de la primera etapa, en las localidades de Suba, Bosa y Kennedy.

15 % de los hogares bogotanos no cuentan con acceso a Internet:

Según el Observatorio Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del MinTic, en 2024, el 43,8 % de los hogares bogotanos sin conexión a Internet argumentaron que era demasiado costoso para costearlo; el 44,1 %, que no era necesario, y el 5 %, que tiene acceso en el trabajo o el colegio.

Sin embargo, de acuerdo con Galán, “este programa surge de una preocupación que tenemos en el Distrito y es que, si bien Bogotá es una ciudad que tiene una alta conectividad a Internet, todavía hay cerca del 15 % de hogares que no tienen acceso a este servicio y esa brecha genera muchas dificultades. Por eso, con la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y la ETB - Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá nos pusimos de acuerdo para llegarle a 100.000 familias y garantizar el acceso a esta herramienta que es muy poderosa”.

El programa también repartirá 9.700 computadores:

El programa promete garantizar la conectividad a personas de los niveles A1 a C9 del Sisbén durante los siguientes tres años, con 25 megas de velocidad a través de fibra óptica e, incluso, computadores portátiles para 9.700 hogares priorizados, con estudiantes y personas en condición de discapacidad.

El mandatario insiste en que “el acceso a Internet es el acceso al conocimiento, a informarse, a formarse y en esta administración estamos haciendo realidad esa promesa de hace años. Porque muchos han hablado de eso, pero no lo habían hecho y ya lo estamos logrando gracias a ese esfuerzo extraordinario de Integración Social y ETB”.

Los interesados, podrán solicitar un cupo para el programa en los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) de la secretaría, en las localidades de Suba, Bosa, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Ciudad Bolívar o comunicándose al la línea 601 3714000, opción 4.

