Presidente del Louvre advierte que el icónico museo podría cerrar si no se cumple un ambicioso plan de renovaciones

El museo más visitado se encuentra al borde del colapso funcional. Sin su ambicioso plan de renovación, la pinacoteca parisina —que el año pasado recibió a nueve millones de visitantes— no tendrá otra alternativa que cerrar sus puertas.

La contundente advertencia fue realizada por Christophe Leribault, presidente de la institución desde febrero, durante una entrevista concedida al periódico francés Le Figaro.

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El museo parece no recuperarse del robo registrado en octubre pasado:

El ultimátum se conoce a un año del audaz hurto perpetrado el 19 de octubre de 2025, cuando un comando irrumpió a plena luz del día valiéndose de una grúa y, en tan solo ocho minutos, se apoderó de varias joyas de la Corona valoradas en más de 100 millones de dólares.

Pese a las pesquisas lideradas por las autoridades galas en cooperación con la policía de Italia, Bélgica y otros países europeos, las piezas históricas continúan desaparecidas, aunque cuatro sospechosos fueron capturados.

El golpe sacó a la luz falencias en el esquema de protección del edificio y precedió una convulsión interna, marcada por paros laborales y fallos operativos, como filtraciones de agua.

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Las obbras podrían incrementar el precio de las entradas:

La administración sostiene que la única salida a la crisis es "Louvre-Nuevo Renacimiento", una ambiciosa estrategia presentada a comienzos de 2025 por el presidente Emmanuel Macron.

Según comentó Leribault a la agencia de noticias francesa AFP, es ineludible intervenir la infraestructura histórica y mejorar sus sistemas de protección.

El megaproyecto, ideado para desarrollarse en un horizonte de 12 a 15 años, plantea la renovación integral del inmueble y la construcción de una nueva puerta de acceso. Financiar estas obras de 1.000 millones de euros podría derivar en un incremento en el valor de las entradas y requerirá el compromiso financiero del Estado.