CANAL RCN
Internacional

Presidente del Louvre advierte que el icónico museo podría cerrar si no se cumple un ambicioso plan de renovaciones

Las obras que necesita el museo podrían aumentar el valor de la entrada.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

octubre 18 de 2026
07:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El museo más visitado se encuentra al borde del colapso funcional. Sin su ambicioso plan de renovación, la pinacoteca parisina —que el año pasado recibió a nueve millones de visitantes— no tendrá otra alternativa que cerrar sus puertas.

La contundente advertencia fue realizada por Christophe Leribault, presidente de la institución desde febrero, durante una entrevista concedida al periódico francés Le Figaro.

Esta es la astronómica cifra por la que vendieron 14 peldaños de la Torre Eiffel
RELACIONADO

Esta es la astronómica cifra por la que vendieron 14 peldaños de la Torre Eiffel

El museo parece no recuperarse del robo registrado en octubre pasado:

El ultimátum se conoce a un año del audaz hurto perpetrado el 19 de octubre de 2025, cuando un comando irrumpió a plena luz del día valiéndose de una grúa y, en tan solo ocho minutos, se apoderó de varias joyas de la Corona valoradas en más de 100 millones de dólares.

Pese a las pesquisas lideradas por las autoridades galas en cooperación con la policía de Italia, Bélgica y otros países europeos, las piezas históricas continúan desaparecidas, aunque cuatro sospechosos fueron capturados.

El golpe sacó a la luz falencias en el esquema de protección del edificio y precedió una convulsión interna, marcada por paros laborales y fallos operativos, como filtraciones de agua.

El Louvre reabre parcialmente en medio de huelga de trabajadores
RELACIONADO

El Louvre reabre parcialmente en medio de huelga de trabajadores

Las obbras podrían incrementar el precio de las entradas:

La administración sostiene que la única salida a la crisis es "Louvre-Nuevo Renacimiento", una ambiciosa estrategia presentada a comienzos de 2025 por el presidente Emmanuel Macron.

Según comentó Leribault a la agencia de noticias francesa AFP, es ineludible intervenir la infraestructura histórica y mejorar sus sistemas de protección.

El megaproyecto, ideado para desarrollarse en un horizonte de 12 a 15 años, plantea la renovación integral del inmueble y la construcción de una nueva puerta de acceso. Financiar estas obras de 1.000 millones de euros podría derivar en un incremento en el valor de las entradas y requerirá el compromiso financiero del Estado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ecuador

¿Quién era el sacerdote que murió tras caerle una cruz en misa?

Francia

Trump y Bukele reaccionan a las protestas en Francia

Francia

¿Qué es lo que está pasando en Francia? Experta explica las razones detrás de las protestas y la crisis social

Otras Noticias

Comercio

Motos en Bogotá: fechas y novedades de Expo 2 Ruedas 2026

Estas son las fechas, precios de entrada y todas las novedades del mundo de las motos en la tercera edición de Expo 2 Ruedas 2026.

Verónica Alcocer

Verónica Alcocer responde a cinco polémicas: estas son las preguntas que deberá esclarecer la justicia

En entrevista exclusiva con Noticias RCN respondió sobre sus vínculos personales y económicos con personas cercanas al Gobierno.

Viral

Exnovio de Karina García se mostró enamorado de otra mujer y desató reacciones

Liga BetPlay

Bucaramanga resistió con diez y le sacó un empate al América de Cali

Antioquia

Hospital de Puerto Berrío cambiará de operador tras graves fallas en la atención de pacientes