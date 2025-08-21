CANAL RCN
Colombia

Alcaldía de Chigorodó sufrió millonario robo: buscan a los responsables

El robo ocurrió dentro de las instalaciones de la Secretaría de Salud de este municipio del Urabá antioqueño.

Fotos: Alcaldía de Chigorodó

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
12:59 p. m.
En el municipio de Chigorodó, ubicado en la subregión del Urabá antioqueño, la Alcaldía sufrió un hurto durante la madrugada de este martes 19 de agosto.

La Secretaría de Salud, ubicada a diez cuadras del Palacio Municipal, reportó en un comunicado oficial el hurto de computadores, módems, video beam, cámaras de seguridad, celulares, escáneres, memorias USB, cámaras fotográficas, adaptadores de corriente, antenas wifi y periféricos como teclados, mouses y audífonos. Las autoridades competentes ya adelantan las investigaciones para encontrar a los responsables del hurto.

La Alcaldía de Chigorodó hizo un llamado a sus habitantes para que no adquieran estos equipos en el mercado ilegal y que son propiedad del municipio.

“Invitamos a toda la comunidad a abstenerse de comprar estos equipos a terceros, pues son propiedad oficial de la Secretaría de Salud y Protección Social. Asimismo, solicitamos a quienes tengan información sobre este robo, ponerla en conocimiento de las autoridades”, señaló el comunicado.

El hurto en Chigorodó habría ocurrido durante el puente festivo

El equipo de la Secretaría de Salud de Chigorodó comenzó a sospechar que algo inusual había ocurrido cuando, alrededor de las 7:30 a.m. de este martes. Al llegar a la oficina notaron que las puertas estaban entreabiertas. Se presume que los responsables del hecho aprovecharon la soledad del puente festivo para actuar.

La Alcaldía de Chigorodó rechazó este hurto

“De manera inmediata se está procediendo con las respectivas denuncias ante las autoridades competentes, quienes adelantarán las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este hecho”, explicó la Alcaldía.

La administración de este municipio del Urabá también rechazó este hecho que atenta contra el patrimonio público. “Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por la salud y el bienestar de toda la comunidad”, agregó la administración.

