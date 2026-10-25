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Colombia se acerca al segundo pico respiratorio del año: ¿qué lugares requieren mayor atención?

La temporada de lluvias pone el foco en la prevención de contagios en oficinas, colegios y establecimientos comerciales.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

octubre 25 de 2026
07:20 a. m.
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Con la llegada de octubre y el incremento estacional de las lluvias en distintas regiones, Colombia se aproxima al periodo en el que históricamente se presenta el segundo pico de infecciones respiratorias agudas (IRA) del año.

Este escenario plantea desafíos para los lugares donde coinciden diariamente cientos de personas. Los colegios, las oficinas, los restaurantes, los centros comerciales y los sistemas de transporte reúnen condiciones que requieren atención, especialmente cuando hay poca ventilación o dificultades para acceder a elementos de higiene.

Los espacios cerrados cobran relevancia durante la temporada

La concentración de personas puede aumentar las oportunidades de exposición a virus respiratorios, particularmente en interiores con ventilación deficiente. Por ello, la preparación de estos entornos incluye revisar la renovación del aire y reforzar la limpieza de superficies de contacto frecuente.

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También resulta necesario verificar las condiciones de baños y zonas comunes. La disponibilidad de jabón y elementos para secarse las manos permite mantener hábitos de higiene durante la jornada, incluso en horarios de mayor concurrencia.

“La prevención no depende de una sola medida: requiere instalaciones que funcionen, procesos de mantenimiento bien coordinados y decisiones que pongan la salud de las personas en el centro de la operación”, señala Felipe Gómez, director de Negocios de Higiene Profesional en Tork Andina-Caribe.

La prevención exige ajustes en los lugares de mayor circulación

Ante la temporada, los establecimientos deben identificar cuáles son sus áreas más utilizadas y ajustar las frecuencias de limpieza y reposición de insumos al flujo de visitantes.

La revisión contempla dispensadores funcionales, estaciones de lavado accesibles y suministro continuo de los elementos necesarios. Estas condiciones deben acompañarse de mensajes que promuevan el lavado correcto de manos y otros hábitos preventivos.

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En instituciones educativas y establecimientos con operación constante, anticipar estas necesidades permite evitar faltantes durante los momentos de mayor demanda. El reto consiste en sostener las medidas durante toda la jornada y responder a los cambios en la afluencia de personas.

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