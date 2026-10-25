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Definidas las marcas que harán parte de la Fashion Week en Bogotá en 2027: conózcalas aquí

La celebración de la décima edición del evento tendrá lugar en Ágora Bogotá: Centro de Convenciones del 18 al 20 de mayo de 2027.

Definidas las marcas que harán parte de la Fashion Week en Bogotá en 2027: conózcalas aquí
Foto: Bogotá Fashion Week

Noticias RCN

octubre 25 de 2026
07:21 a. m.
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En 2027, Bogotá Fashion Week celebra 10 años de historia impulsando el talento y el diseño de la moda colombiana y la Cámara de Comercio de Bogotá como organizadora principal del evento ya ha hecho oficial las 145 marcas que harán parte de esta nueva edición.

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El evento tendrá lugar en Ágora Bogotá: Centro de Convenciones entre el 18 y 20 de mayo de 2027 y servirá para consolidar a Bogotá como un punto estrátegico para los diferentes sectores de la moda.

Según la web oficial del evento, las marcas seleccionadas reunirán a una nueva generación de diseñadores que llegan con “propuestas que reflejan la diversidad, creatividad y evolución del sistema de moda del país”. Además, las marcas seleccionadas, fueron escogidas bajo diferentes categorías como ‘ready-to-wear’, ‘resortwear’, ‘swimwear’, ‘streetwear’, accesorios y artículos de cuero, joyería y ropa interior, tratando de ofrecer un panorama más diverso.

Conozca las 145 marcas que harán parte de Bogotá Fashion Week 2027

Las marcas que harán parte de BFW 2027 y tendrán la oportunidad de conectar con compradores y otros actores de la industria de la moda serán las siguientes:

  • Joyería

Álvaro Ávila Joyas, Aysha Bilgrami Jewelry, Chouette, Daneto Orfebrería, Daniela Hoyos, Daniela Salcedo, Emi Díaz, Fenomena, La Libertad, Luxofilus, Pájara Pinta, Paula Mendoza, Qirat Fine Jewelry, Salvárea, Sara & Flora, Senda Nelly Rojas, Yaquut.

  • ‘Ready to Wear’

…CULdeBAL, A Lot Studio, A Modo Mio, A New Cross, Adriana Fernandez, Adriana Santacruz, Agnoli The Brand, Alado, Andres Otalora, Andrés Pajón, Angel Kujaban, Arial 12, Atelier Crump, Barmont, Beatriz Camacho, Carolina Ronderos, Ciento Cinco Lunares, Cristian Tula, Cubel, Curuba Studio, Dérive af Burén, Diana Buelvas, Eloisa, Faride Ramos, Fenáreta, Heroica, Infinita es Infinita, Inmaculada, Isabel Caviedes, Isabel Henao, Jorge Duque, La Petite Mort, Laura Aparicio, Liebestod, Lorant & Co, Lugó Lugó, Lyenzo, Maglione Knitwear, Maria Elena Villamil, MAZ Manuela Alvarez, Melissa Valdés, Miclott, Muzaluci, Ochre, P a p e l (de punto), Pepa Pombo, Renata Lozano, Saág, Sanna, Sixxta, Socarrás, Somos Mhuyscas, Swim Favours, Tejidos Rebancá, Toscano, Vasquez & Garcia, Virgilio Medinah, Vorn, Zierra Leona, Zut.

  • ‘Resortwear’

Ayré, Bahamamama Beachwear, Baobab, Bless Handmade, Casabela, Itana, La Oculta, Lavi, Maygel Coronel, Mayorga, Palma Canaria, Sunset The Journey, Teresa Esencia Entre Hilos, The Relicka, Waimari.

‘Streetwear’

Agybo, Camilo Alvarez, C'emadier, Del Castillo, Do Over Lab, Julian Ruiz, Kassroll, Materiacruda, Merci, Not a Uniform, Ouzzo, Pitbullying, Remanence, Salon Mixté, Santsky, Sol y Neptuno, True.

  • ‘Swimwear’

Agua Bendita, Aguacocosw, Bahia Maria Swimwear, Encantadore, Kibys, Maaji, Malai, Mar de Lua, Ondademar, Oneone, Palaa, Palmacea, Sea Pearl, Suki Cohen, Touché.

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Diversidad de propuestas para conectar con la industria de la moda colombiana

El objetivo de la décima edición de la BFW además de seguir impulsando las marcas colombianas, es facilitar el acercamiento de diseñadores, marcas, compradores y medios con la industria de la moda en Colombia y fortalecer los modelos de negocio ofreciendo mayor variedad en las propuestas del evento.

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