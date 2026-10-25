Presidente Trump vuelve a lanzar fuerte crítica contra LeBron James: “Debería disculparse con todos”

El presidente Donald Trump dio que hablar por una publicación en sus redes sociales.

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Publicó un video del momento de los himnos en la previa del partido de NBA entre Philadelphia 76ers y New York Knicks en el Madison Square Garden. Aseguró que, mientras los planteles lo entonaban, LeBron James fue irrespetuoso.

El video con el que Trump lo criticó

“Dije desde el principio que no es bueno, una desgracia total. Debería disculparse con todos esos grandes guerreros y héroes americanos que murieron por la bandera americana y todo lo que representa nuestro país”, afirmó.

El video en cuestión muestra que James estuvo realizando su estiramiento para el compromiso, por lo que se le vio moviendo sus brazos como si estuviese lanzando un tiro y estirándose por los lados.

Durante una atención a medios de comunicación, James fue preguntado por este comentario y solo respondió: “Día lento de noticias en la oficina, ya sabes”.

Trump ha sido crítico con LeBron

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Trump lanza duros comentarios contra el experimentado basquetbolista. El viernes 24 de julio se supo que, después de ocho temporadas y a sus más de 40 años, James dejó Los Angeles Lakers y fue anunciado como jugador de los Sixers, la cuarta franquicia de su carrera (junto a Cleveland Cavaliers y Miami Heat).

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, al presidente Trump le preguntaron sobre la decisión de James y el debate con Michael Jordan, considerados como los dos mejores jugadores de baloncesto de toda la historia.

Esta fue la respuesta del republicano: “Bueno, Michael Jordan es un tipo amigo mío. Juego golf con él y es realmente bueno (…) Creo que LeBron es tal vez un racista, pero tal vez no le gusta Trump. No sé, pero solo me gustan las personas que me quieren, así que diría Michael Jordan sin duda”.