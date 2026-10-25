CANAL RCN
Internacional

Presidente Trump vuelve a lanzar fuerte crítica contra LeBron James: “Debería disculparse con todos”

La reciente incorporación de los Philadelphia 76ers le respondió al presidente.

Donald Trump Estados Unidos
FOTO: AFP

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 25 de 2026
08:32 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente Donald Trump dio que hablar por una publicación en sus redes sociales.

Primera dama Melania Trump logra un alto al fuego localizado entre Rusia y Ucrania
RELACIONADO

Primera dama Melania Trump logra un alto al fuego localizado entre Rusia y Ucrania

Publicó un video del momento de los himnos en la previa del partido de NBA entre Philadelphia 76ers y New York Knicks en el Madison Square Garden. Aseguró que, mientras los planteles lo entonaban, LeBron James fue irrespetuoso.

El video con el que Trump lo criticó

“Dije desde el principio que no es bueno, una desgracia total. Debería disculparse con todos esos grandes guerreros y héroes americanos que murieron por la bandera americana y todo lo que representa nuestro país”, afirmó.

El video en cuestión muestra que James estuvo realizando su estiramiento para el compromiso, por lo que se le vio moviendo sus brazos como si estuviese lanzando un tiro y estirándose por los lados.

Durante una atención a medios de comunicación, James fue preguntado por este comentario y solo respondió: “Día lento de noticias en la oficina, ya sabes”.

Trump ha sido crítico con LeBron

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Trump lanza duros comentarios contra el experimentado basquetbolista. El viernes 24 de julio se supo que, después de ocho temporadas y a sus más de 40 años, James dejó Los Angeles Lakers y fue anunciado como jugador de los Sixers, la cuarta franquicia de su carrera (junto a Cleveland Cavaliers y Miami Heat).

Acaba la espera para los fanáticos del baloncesto: la NBA vuelve este 20 de octubre
RELACIONADO

Acaba la espera para los fanáticos del baloncesto: la NBA vuelve este 20 de octubre

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, al presidente Trump le preguntaron sobre la decisión de James y el debate con Michael Jordan, considerados como los dos mejores jugadores de baloncesto de toda la historia.

Esta fue la respuesta del republicano: “Bueno, Michael Jordan es un tipo amigo mío. Juego golf con él y es realmente bueno (…) Creo que LeBron es tal vez un racista, pero tal vez no le gusta Trump. No sé, pero solo me gustan las personas que me quieren, así que diría Michael Jordan sin duda”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Terremoto

Fuerte temblor sacudió China este 25 de octubre: magnitud y epicentro del sismo

Brasil

Brasil decide en segunda vuelta entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro: así avanzan las elecciones

Nueva York

No van más los paseos en carruajes tirados por caballos en Central Park

Otras Noticias

Bogotá

Definidas las marcas que harán parte de la Fashion Week en Bogotá en 2027: conózcalas aquí

La celebración de la décima edición del evento tendrá lugar en Ágora Bogotá: Centro de Convenciones del 18 al 20 de mayo de 2027.

Enfermedades

Colombia se acerca al segundo pico respiratorio del año: ¿qué lugares requieren mayor atención?

La temporada de lluvias pone el foco en la prevención de contagios en oficinas, colegios y establecimientos comerciales.

Barranquilla

Barranquilla será sede por primera vez del festival de emprendimiento, empleo y educación más grande de Latam

Liga BetPlay

América ganó, Once Caldas empató en el clásico y varios equipos se ilusionan: así quedó la tabla de posiciones

Bogotá

Propuesta para ampliar capacidad del estadio de Techo: buscan que sea para 25 mil personas