Barranquilla será sede por primera vez del festival de emprendimiento, empleo y educación más grande de Latam

Tras una exitosa gira nacional que ha convocado a miles de asistentes en ciudades como Medellín, Cali y Bogotá, el festival de emprendimiento juvenil más importante del país se prepara para cerrar su edición de 2026 en su última parada.

El próximo 28 de octubre, el centro de eventos Puerta de Oro en Barranquilla será la sede oficial de la undécima edición del Biz Fest, marcando un hito histórico al llegar por primera vez a la región Caribe. Este evento gratuito reunirá a 10.000 jóvenes, consolidando una gira anual que alcanza un total de 47.500 participantes en los cuatro centros con mayor dinamismo económico de Colombia.

La llegada de este festival a la capital del Atlántico tiene un profundo significado estratégico, ya que es impulsado por sus creadoras: las empresarias Karen, Daniela y Stephanie Carvajalino, quienes son originarias de esta ciudad. Con el propósito de entregar capital semilla, becas de formación y ofertas laborales a las nuevas generaciones, las fundadoras estructuraron esta versión bajo un enfoque de co-creación regional.

Para ello, contaron con el respaldo de aliados estratégicos fundamentales como la ANDI Seccional Atlántico, ProBarranquilla y la Policía Cívica, además de conformar un Comité Asesor de Jóvenes encargado de diseñar una agenda temática alineada con los intereses de la población local.

La programación del evento se articulará en torno a tres ejes estratégicos clave:

Emprendimiento y educación financiera.

Conexión directa con vacantes de empleo formal.

Oferta de educación superior.

A nivel acumulado, la trayectoria nacional de esta plataforma registra un impacto histórico superior a los 400.000 jóvenes beneficiados en cinco ciudades, la entrega de cerca de 100.000 becas y programas de estudio, más de $200.000.000 asignados a capital semilla y $70.000.000 orientados a proyectos desarrollados por docentes.

Oportunidades de formación, empleo y financiación

Para hacer frente a los retos de inserción económica en el Caribe colombiano, la jornada desplegará una completa ruta de oportunidades diseñada para conectar el talento local con soluciones reales de financiación, educación y mercado laboral.

Entre los principales atractivos destaca el concurso de Capital Semilla, que entregará un fondo de $5.000.000 COP para apalancar de manera directa la operación del proyecto emprendedor ganador. Dicha iniciativa será seleccionada en vivo durante el evento por un jurado experto, tras un filtro de cinco finalistas elegidos mediante votación en línea.

En el ámbito académico, más de 10 instituciones de educación superior participarán en la Feria de Universidades para presentar su oferta técnica y profesional, otorgando becas y estímulos de formación.

Como complemento, el Pasaporte de Oportunidades ofrecerá una experiencia interactiva donde los asistentes podrán explorar todas las alternativas disponibles de los aliados, incluyendo bootcamps, cursos virtuales, certificaciones y programas de formación. Asimismo, el recinto contará con zonas de empleo y centros de experiencia liderados por marcas patrocinadoras para vincular directamente a los jóvenes con vacantes laborales.