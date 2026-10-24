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Propuesta para ampliar capacidad del estadio de Techo: buscan que sea para 25 mil personas

La propuesta es liderada por el concejal de Bogotá, Oscar Ramiréz Vahos y la representante a la Cámara de Bogotá, Nelly Patricia Mosquera.

Propuesta para ampliar capacidad del estadio del techo: buscan que sea para 25 mil personas
Foto: IDRD

Noticias RCN

octubre 24 de 2026
09:59 p. m.
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Bogotá cuenta actualmente con dos estadios que son aptos para recibir partidos de la primera división del fútbol colombiano; El Campín y el Metropolitano de Techo son usados por Independiente Santa Fe, Millonarios, Fortaleza e Inter de Bogotá, hablando de primera división; además, solo el estadio de Techo también ha sido utilizado para partidos de segunda división y de la Liga Femenina.

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Por su parte, El Campín se ha convertido en un escenario clave para artistas internacionales que incluyen al 'coloso de la 57' en sus giras mundiales con el objetivo de recibir a más fanáticos y tener ganancias económicas importantes; sin embargo, la convivencia entre fútbol y conciertos durante los últimos meses ha estado llena de inconvenientes debido a las pocas fechas disponibles en el calendario y por el estado en el que queda la gramilla después de los conciertos.

A raíz de dicha problemática, uno de los temas que más se ha tratado en redes es la posibilidad de construir un nuevo estadio o hacer los conciertos en un sitio diferente a El Campín, pero debido a la falta de grandes espacios en la ciudad, no ha sido posible hacer realidad esa idea.

Propuesta para ampliar capacidad del estadio del techo: buscan que sea para 25 mil personas

Una propuesta realizada por el Concejal de Bogotá, Óscar Ramírez Vahos, en conjunto con la representante a la Cámara de Bogotá, Nelly Patricia Mosquera, busca ampliar la capacidad del estadio Metropolitano de Techo de 8 mil a 25 mil espectadores y hacer que el escenario cuente con los mejores estándares internacionales.

El objetivo es que el escenario, además de recibir partidos de fútbol, pueda recibir eventos masivos y de esta forma tener un segundo lugar disponible para aliviar las fechas de programación y que no se deba recurrir a aplazamientos de partidos o conciertos como sucedió recientemente.

Según el concejal Ramírez, la propuesta ya está en el Plan de Desarrollo Distrital y resalta la importancia de que se prioricen los diseños y la construcción de la ampliacion.

La iniciativa contempla una intervención por etapas en las que se iniciaría con la ampliación de las tribunas oriental y norte, así como la posibilidad de construir una nueva en el sector sur.

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Recursos saldrían del Gobierno Nacional

Óscar Ramírez informó que los recursos los brinda el Gobierno Nacional y el costo aproximado de la obra sería de 215 mil millones de pesos.

Además, otro de los objetivos de la ampliación sería poder pasar de 30 eventos al año a 60 y así poder recibir mayores ingresos por el alquiler del estadio.

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