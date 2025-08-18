CANAL RCN
Colombia Video

Video | Con puñal una joven habitante de calle amenazaba e intentaba agredir a vecinos en Bello, Antioquia

Después de varios momentos en los que la joven fue grabada teniendo conductas violentas contra la comunidad, fue puesta bajo protección de las autoridades.

Noticias RCN

agosto 18 de 2025
01:53 p. m.
Días después de que un habitante en condición de calle asesinó cruelmente a un joven de 19 años en Itagüí, Antioquia, se conoció un nuevo caso de agresión por parte de otra persona de esta munidad en el municipio de Bello.

Se trata de una mujer joven en condición de calle, delgada, de piel morena oscura, cabello rizado, que usaba un vestido corto negro, top rosado y zapatos deportivos, quien lanza amenazas contra conductores y vecinos de la zona.

La mujer fue protegida y trasladada a un centro asistencial, tras afectar la convivencia, sembrando terror por las conductas violentas que estaba manifestando en el espacio público.

Mujer amenazaba con puñal y hacía actos obscenos en Bello, Antioquia

De acuerdo con las autoridades, “se atendió de manera oportuna un caso reportado por la comunidad en la comuna 2, en Cabañas, municipio de Bello.

Una mujer habitante en condición de calle, en alto estado de exaltación, estaba protagonizando conductas contrarias a la convivencia como exhibiciones obscenas, insultos y amenazas de agresión a transeúntes.

En varios videos difundidos en redes sociales y en grupos de vecinos, se ve a la mujer amenazando a la comunidad. Uno de los casos más delicados es cuando ataca al conductor de una motocicleta.

La mujer se encontraba de espalda cuando pasó un hombre en una motocicleta, quien la toca con unas bolsas que llevaba en el volante, a lo que la joven se voltea y con un puñal en la mano no solo intenta agredirlo, sino que lo persigue a toda carrera detrás de la moto.

La mujer fue puesta bajo protección de las autoridades

Una vez se puso en conocimiento de las autoridades la conducta de la mujer, “las patrullas de vigilancia acudieron al lugar, logrando abordar a la ciudadana, quien accedió al llamado policial y fue trasladada de manera segura y bajo control al Centro de Traslado por Protección (CTP) del municipio”.

Se gestionó un cupo en el Hospital Mental, donde la femenina recibe atención médica especializada.

