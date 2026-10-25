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Así quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay tras la victoria de Chicó y la derrota del Cúcuta

Así quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay 2026 tras la victoria de Boyacá Chicó y la derrota del Cúcuta. Conozca los promedios y equipos en riesgo.

Así quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay tras victoria de Chicó y derrota del Cúcuta
Foto: Cúcuta deportivo

Noticias RCN

octubre 25 de 2026
08:48 a. m.
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La lucha por permanecer en la primera división del fútbol colombiano sigue abierta.

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A medida que la Liga BetPlay 2026-II se acerca al cierre de la fase todos contra todos, cada punto pesa más para los equipos comprometidos con el descenso. Las recientes actuaciones de Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo volvieron a mover el panorama.

Boyacá Chicó ganó y Cúcuta dejó escapar puntos importantes

El viernes 23 de octubre, Boyacá Chicó consiguió una victoria que necesitaba con urgencia. En el estadio La Independencia de Tunja derrotó 1-0 a Atlético Bucaramanga, gracias a un gol de Alejandro Maya en el minuto 64.

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El resultado permitió al conjunto boyacense elevar su promedio y mantener vivas sus posibilidades de salvar la categoría, aunque todavía depende de otros marcadores.

Un día después, Cúcuta Deportivo sufrió un tropiezo en el estadio Pascual Guerrero. América de Cali se impuso 3-1, con anotaciones de Yeison Guzmán, Luis Quiñones y Jan Lucumí. Dayan Pérez descontó para el visitante, que terminó jugando con diez hombres tras la expulsión de Léider Berdugo.

La derrota dejó al equipo motilón en una posición delicada, pese a conservar una ventaja sobre Chicó y Jaguares.

Así quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay 2026

Con estos resultados, los equipos con los promedios más bajos son:

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20. Jaguares: 0,848.
19. Boyacá Chicó: 0,901.
18. Cúcuta Deportivo: 1,088.
17. Internacional de Bogotá: 1,107.
16. Alianza: 1,108.
15. Llaneros: 1,135.
14. Deportivo Pereira: 1,169.
13. Águilas Doradas: 1,241.
12. Deportivo Cali: 1,241.

La tabla del descenso no se define por los puntos de un solo campeonato. Se calcula mediante un promedio entre unidades obtenidas y partidos disputados, siguiendo las reglas establecidas para cada club.

Por ahora, Jaguares y Boyacá Chicó ocupan las dos casillas que significarían perder la categoría. Sin embargo, todavía quedan jornadas y el panorama puede cambiar según los resultados de sus rivales directos. El margen de error sigue siendo mínimo.

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