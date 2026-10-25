Abatido alias Ochenta y otros 9 guerrilleros en la operación más grande contra el ELN en los últimos años

Una operación conjunta de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en zona rural de El Tambo, Cauca, dejó 10 miembros del ELN muertos, entre ellos alias Ochenta, también conocido como Murillo, señalados como dos de los principales cabecillas de esa estructura armada; así lo confirmó el presidente Abelardo de la Espriella, en su cuenta de X.

El operativo, denominado Operación Ónix, fue presentado por las autoridades como uno de los golpes más importantes contra esta guerrilla en los últimos ocho años.

La acción también permitió la incautación de armas y explosivos, así como la ubicación de un área campamentaria que tendría capacidad para albergar aproximadamente a 25 integrantes.

Ejército abatió a 10 miembros del ELN: cayeron alias Ochenta y alias Pacífico

Entre los 10 miembros del grupo armado que murieron durante el desarrollo de las operaciones se encuentran alias Ochenta, identificado también como Murillo, y también alias Marcos Pacífico,

Las autoridades los señalaron como dos de los principales cabecillas de la estructura del ELN.

La operación se desarrolló en una zona rural de El Tambo, municipio de Cauca, uno de los territorios más afectados por esta estructura armada.

Ejército incautó fusiles y halló un campamento del ELN en la zona

Además de los 10 guerrilleros neutralizados en la operación militar, las fuerzas participantes reportaron la incautación de siete fusiles, una pistola y dos granadas durante el procedimiento.

En el área intervenida también fue localizado un campamento con capacidad aproximada para 25 personas. Este hallazgo fue incluido dentro del balance de la Operación Ónix, aunque el reporte no especifica cuánto tiempo habría sido utilizado el lugar ni si se encontraron otros elementos en su interior.