Alejandra Azcárate y su esposo hablan por primera vez de la narco-avioneta

Una polémica sorprendió al país en mayo de 2021 luego de que las autoridades encontraran un cargamento de casi 500 kilos de cocaína en una avioneta que aterrizó en la isla de Providencia. La noticia inicialmente apuntaba a Miguel Jaramillo, esposo de Alejandra Azcárate y quien no se había pronunciado sobre el tema hasta hoy día.

Vea también: Quién es el dueño de la avioneta con la que relacionan al esposo de Alejandra Azcárate

Alejandra Azcárate y Miguel Jaramillo hablaron con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, sobre este episodio que cambió completamente sus vidas y los puso en el ojo de la opinión pública por la gravedad de los hechos de los que eran acusados.

¿Qué pasó con la narco – avioneta?

Inicialmente estaba pensado que la avioneta llevaría ayudas humanitarias hacia Providencia, pero terminó cargada con 500 kilos de coca, sin embargo, Jaramillo fue enfático en señalar que la aeronave no perteneció a él en ningún momento.

“Es muy importante aclarar que ni fui ni he sido dueño de esa avioneta, el verdadero dueño se llama el señor Fernando Escobar, quien en su momento era socio mío en la compañía Interandes.

Desafortunadamente el ejercicio de los medios de comunicación, de una manera irresponsable, titularon esa avioneta como ‘la narco-avioneta del esposo de Azcárate’ y así se quedó”, manifestó.

¿Qué paso? Esa misma pregunta me la hice yo durante muchísimo tiempo

Sin embargo, se conocieron documentos que señalan a Miguel Jaramillo hacía parte de la sociedad a su vez dueña de la avioneta para el momento en que cayó el cargamento de droga. Respecto a esto, Jaramillo confesó que es totalmente cierto.

“Desafortunadamente, en ese momento, yo figuraba siendo accionista de esa sociedad, pero con base en esos documentos que se los presenté a la Fiscalía General de la Nación, pude dejar completamente claro que cinco (5) meses antes de que sucediera y empezara esa pesadilla para nosotros, yo ya ni era accionista, ni era representante legal de esta sociedad”, aclaró.

Resaltó que nunca fue sujeto procesal en el caso, por lo que su tema nunca habría sido legal.

El “único error” de Miguel Jaramillo

En el diálogo con José Manuel Acevedo, el esposo de Alejandra Azcárate reconoció que su “único error” fue no asegurarse de que su contadora registrara las actas que le presentó a la Fiscalía, en Cámara de Comercio.

La confianza de Alejandra Azcárate hacia su esposo

Preguntada por si siempre le creyó a Miguel su versión, Alejandra Azcárate respondió que en ningún momento dudó de la inocencia de su esposo y que mantuvo en todo momento una “certeza total de la honorabilidad” de su marido.

Es lo que me ha permitido soportar esto de pie

Alejandra Azcárate, el nombre que se hizo viral

Viendo cada uno de los titulares en los que mencionaban su nombre, Azcárate concluyó que “todo pasó muy rápido”.

“Yo ni entendía lo que estaba sucediendo. Corría como una película y luego ya muy rápidamente me enceguecí y me derrumbé, porque nosotros nos acostamos un domingo siendo un publicista y una artista, y amanecimos el lunes en la categoría de unos mafiosos”.

La presentadora dijo además que debido a la importante cantidad que seguidores que posee en redes sociales, la polémica tuvo un eco cada vez más grande.

“Para muchos medios esto fue un postre. Hicieron una feria con mi nombre, en torno a él, y esto se convirtió en la tiranía del clic, todo con tal de que la gente consumiera esos contenidos”.

Confesó también que sintió “mucha rabia y mucha indignación” por lo que tuvieron que atravesar junto a su esposo, Miguel Jaramillo, porque “Fernando Escobar, el dueño de la avioneta, nunca asumió su responsabilidad, ni públicamente ni de manera privada”.

Reveló que el piloto de dicha avioneta, a través de su abogada, les envió un mensaje donde le ofrecía disculpas a la pareja por lo ocurrido, a lo que Miguel Jaramillo le contestó.

¿Azcárate probó un poco de su propia ‘medicina’?

Es de conocer que Alejandra Azcárate ha destacado por ser crítica respecto a distintos temas de relevancia nacional. Ante esto, aceptó que “hubo esa sensación de karma”.

“No solamente he sido cínica o acida, he sido impertinente, altanera, provocadora, atrevida, porque es que José Manuel, conmigo los huevos no son al gusto, o son blanditos o son duros, tibios no, y hay gente que eso le choca, más siendo mujer y lo entiendo, pero jamás he utilizado mi sarcasmo o mi trabajo para dispararle a alguien a título personal”.

Por su parte, Miguel Jaramillo señaló que “el 87% de los ataques que Alejandra recibió, fueron de hombres”, con lo que concluye que “somos un país de machistas y no soportamos que una mujer con actitud y coraje realmente diga las cosas como son.

Los problemas en el matrimonio de Azcárate y Jaramillo

Consultados por si toda esta situación fue el detonante de momentos difíciles en la relación, Miguel Jaramillo respondió entre lágrimas:

“No solamente un momento. Yo le puedo decir que hasta que hicieron la imputación de cargos a los detenidos pasaron 4 meses y durante esos 4 meses, todos los días, tuvimos más de una discusión. O sea que continuos tuvimos más de 120 discusiones en ese tiempo”.

La presentadora confesó que han atravesado meses “tenebrosos”, por lo que se han visto obligados a recurrir todas las herramientas posibles, como meditación, música, alegatos, silencio, caminata, Dios. “Todos los vínculos posibles de los cuales uno se pueda pegar para sobrevivir ante una situación tan complicada como esta”.

“Los sótanos del infierno”

Fue una de las frases de Alejandra Azcárate más usada en las redes sociales en el marco de la polémica por la narco-avioneta, incluso fue utilizada en contra de la presentadora. Sin embargo, asegura que no se arrepiente de haberla dicho.

“Me encanta mi frase, me fascina. O sea, es tan potente que se volvió una expresión popular y disfruté que se burlaran de ella, porque es que para eso es la desgracia, para uno tratar de sacarle punta, sino cómo haces para sobrevivir”.