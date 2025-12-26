Colfuturo reducirá el acceso a nuevas becas tras fin del convenio con el Gobierno: ¿qué pasará con los estudiantes?
Sin nuevos aportes estatales, el programa educativo más grande de América Latina reducirá de forma drástica sus beneficiarios.
Valentina Bernal
08:27 a. m.
La decisión ya está tomada y no tiene marcha atrás, el Gobierno Nacional dejó de apoyar financieramente a Colfuturo y cerró la puerta a nuevos aportes para las becas crédito que permitieron que miles accedieran a estudios de posgrado en el exterior.
Aunque el convenio no desaparece de inmediato, su alcance quedó limitado y sus efectos ya se sienten en el presente y, sobre todo, en el futuro inmediato del programa.
Gobierno rompió convenio con Colfuturo: ¿qué pasará con las becas?
El anuncio de Colfuturo no solo confirmó el retiro del apoyo estatal, sino que dejó en evidencia una ruptura que obliga a la fundación a operar en condiciones mucho más restrictivas.
Sin recursos nuevos del Gobierno, el número de estudiantes que podrá apoyar en adelante se reducirá de manera sustancial, lo que implica un golpe a la escala del programa.
El director de ColFuturo, Jerónimo Castro, reconoció que no existe claridad sobre las razones que llevaron al Gobierno a tomar esta decisión y señaló que el convenio sigue vigente únicamente para quienes ya hacen parte del programa.
La verdad no, no, digamos, no conozco exactamente por qué tomaron pues esta decisión. Yo creo que es importante aclarar que el convenio con el gobierno se mantiene mientras tenemos estudiantes en conjunto. Eso va a suceder en los siguientes ocho años. Lo que no hay es aportes nuevos y eso hace que Colfuturo tenga que reducir sustancialmente el número de estudiantes que en solitario podemos apoyar, lo que es una lástima porque, pues como usted decía en la introducción, miles de personas están siempre pendientes a comienzos del año de que Colfuturo abra la convocatoria.
¿Colfuturo no abrirá convocatoria para becas crédito de estudio?
El punto de quiebre se hizo evidente cuando la fundación anunció que este año no abrirá la convocatoria en los tiempos habituales.
Una decisión que no responde a un cambio de modelo, sino a la necesidad urgente de encontrar financiación y redefinir las condiciones bajo las cuales podrá seguir funcionando.
Este año, y digamos toda esta conversación, se deriva de que anunciamos que este año no vamos a abrir la convocatoria como lo hacíamos siempre a comienzos de enero. Estamos buscando como financiación y terminando de definir las nuevas condiciones y por lo tanto tenemos que esperar un par de meses para poder decidir exactamente en qué condiciones vamos a apoyar a los nuevos estudiantes y cuántos estudiantes podemos apoyar.
¿Colfuturo podría volver a tener financiación del Gobierno?
En medio de este escenario, surge una pregunta y es si ¿existe la posibilidad de que ColFuturo vuelva a contar con respaldo estatal? estando a menos de un año de un nuevo Gobierno. Esto dijo:
Claro que sí. Este es una construcción colectiva en donde el gobierno ha sido fundamental. Obviamente el apoyo generoso de los empresarios, la manera como los beneficiarios y beneficiarias de Colfuturo han devuelto la parte que no es beca.
Paralelamente, el director fue claro en que el escenario ideal no sería hablar de recortes, sino de expansión, algo que hoy parece lejano.
Ojalá estuviésemos conversando ahora de que Colfuturo va a volver a apoyar 2.000, 2.500 estudiantes y no que vamos a tener que reducir el número de estudiantes.
Castro insistió en que ColFuturo no ha sido ni pretende ser un espacio de confrontación política, sino un proyecto de país con una trayectoria construida durante décadas.