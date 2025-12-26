Luto: periodista murió tras caer del edificio en el que vivía

El mundo del deporte se encuentra conmocionado debido a que unos días antes de Navidad murió una periodista rumana que trabajó en un club de fútbol de ese país.

Malina Maria Guler, que tenía 27 años y también se destacó como fotógrafa deportiva e influencer, cayó del séptimo piso del edificio en el que vivía y perdió la vida el pasado 20 de diciembre de 2025.

La noticia fue confirmada por el FC Bihor Oradea, el equipo de fútbol que milita en la segunda división de Rumania y en el que Malina Maria Guler ejerció su profesión entre 2003 y 2004.

Este fue el mensaje con el que se confirmó la muerte de Malina Maria Guler, la periodista e influencer de Rumania

A través de las redes sociales, el FC Bihor Club lamentó el inesperado fallecimiento de la periodista Malina Maria Guler y le envió un sentido mensaje de condolencias a sus seres queridos.

"El FC Bihor Ordea expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Malina Maria Guler. Ella estuvo con el club en la temporada 2023-2024, en la que ganamos el ascenso en la Segunda Liga, contribuyendo a través del profesionalismo y dedicación a capturar los momentos y emociones de este viaje deportivo", se comenzó escribiendo en el comunicado.

"Enviamos nuestras condolencias a la familia en duelo, familiares y a todos aquellos que la conocieron", agregó el FC Bihor Ordea.

¿Qué se sabe de la muerte de Malina Maria Guler, la periodista de Rumania?

Hasta el momento, lo que se ha revelado es que la muerte de Malina Maria Guler ocurrió en Oradea, la ciudad rumana en la que vivía.

Sin embargo, las autoridades se encuentran investigando si la comunicadora, fotógrafa e influencer cayó del séptimo piso porque se desestabilizó o si existe alguna otra causa.

En ese sentido, resta esperar que finalice el análisis completo para que los investigadores emitan las conclusiones definitivas y se esclarezca lo ocurrido.

"Que Dios la tenga en paz", "mis condolencias", "era muy joven", "esto es muy triste", "será un hermoso ángel" y "un abrazo para su familia", han sido algunas de las sentidas reacciones en las redes sociales.