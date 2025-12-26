CANAL RCN
Deportes

Atlético Nacional estaría muy cerca de concretar el reemplazo de Marino Hinestroza: él es y así juega

El club 'verdolaga' ya tendría diálogos adelantados con el futbolista y el club al que pertenece. Esto se reveló.

Foto: @nacionaloficial en Instagram.

Noticias RCN

diciembre 26 de 2025
08:30 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Atlético Nacional sigue negociando con Boca Juniors por el traspaso de Marino Hinestroza y, de acuerdo con lo que se ha revelado, el acuerdo está cerca de cerrarse en cinco millones de dólares.

Por lo tanto, el 'verdolaga' ya comenzó a analizar opciones para reemplazar al habilidoso extremo y en los últimos días fijó a su prioridad.

Alarmas en Atlético Nacional: podría perder una figura más aparte de Marino Hinestroza
RELACIONADO

Alarmas en Atlético Nacional: podría perder una figura más aparte de Marino Hinestroza

¿De quién se trata? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Nicolás Rodríguez, el extremo ex Fortaleza, sería nuevo jugador de Atlético Nacional

El pasado 25 de diciembre de 2025, el periodista Óscar Ostos confirmó que Nicolás Rodríguez, el extremo que en el pasado fue pretendido por Millonarios, está en gestiones para ser el nuevo extremo de Atlético Nacional.

"Nicolás Rodríguez, extremo de buen desempeño en Fortaleza y que estuvo recientemente en Orlando City de la MLS, se encuentra cerca de ser nuevo jugador de Nacional. Todo muy adelantado", escribió.

Además, en las últimas horas, el periodista Felipe Sierra indicó que el extremo ya dio el visto bueno para que el negocio pueda realizarse.

"Atlético Nacional negocia con Orlando City el préstamo, por un año y con opción de compra, de Nicolás Rodríguez. El extremo colombiano ya dio su aval para que se concrete la negociación y avanzan en el trámite", precisó.

Así juega Nicolás Rodríguez, el extremo que podría ser nuevo jugador de Atlético Nacional

Nicolás Rodríguez, que es oriundo de San José del Guaviare, tiene 21 años y debutó como profesional en 2021, siempre se ha destacado por su capacidad para desbordar, gambetear y llegar al área para asistir o quedar en posición de gol.

¡Horario confirmado! Atlético Nacional y Millonarios ya tienen fecha para el duelo por Sudamericana
RELACIONADO

¡Horario confirmado! Atlético Nacional y Millonarios ya tienen fecha para el duelo por Sudamericana

Además, aunque es extremo, también suele aparecer por dentro para entregar pases filtrados o rematar de media distancia.

Algunas de sus jugadas destacadas se pueden ver en este video subido a Youtube por un usuario conocido como 'ZZ Prod':

A lo largo de su carrera, Nicolás Rodríguez ha jugado 92 partidos (5.526 minutos) y ha realizado 13 goles y nueve asistencias.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Radamel Falcao García

Falcao García podría quedar en Sudamérica: histórico del fútbol ecuatoriano lo quiere para 2026

Mercado de Fichajes

Luis Fernando Muriel se acerca al FPC: Los dos grandes que lo quieren en sus filas

Fútbol

Luto en el fútbol: murió histórico jugador que fue bicampeón en Europa, esta fue la causa

Otras Noticias

Becas

Colfuturo reducirá el acceso a nuevas becas tras fin del convenio con el Gobierno: ¿qué pasará con los estudiantes?

Sin nuevos aportes estatales, el programa educativo más grande de América Latina reducirá de forma drástica sus beneficiarios.

Peajes

Gobierno Nacional confirmó el alza en los precios de los peajes a partir de enero de 2026

Desde el Ministerio del Transporte confirmaron que los peajes tendrán un alza en sus precios, dando a conocer la fecha desde la que regirá la medida.

Artistas

Luto: periodista murió tras caer del edificio en el que vivía

Artistas

¡Reconocida periodista del Canal RCN será mamá! Así reveló que está embarazada

Quemados con pólvora

Este es el reporte preliminar de quemados tras la noche de Navidad: muchos son menores