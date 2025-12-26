Atlético Nacional estaría muy cerca de concretar el reemplazo de Marino Hinestroza: él es y así juega

Atlético Nacional sigue negociando con Boca Juniors por el traspaso de Marino Hinestroza y, de acuerdo con lo que se ha revelado, el acuerdo está cerca de cerrarse en cinco millones de dólares.

Por lo tanto, el 'verdolaga' ya comenzó a analizar opciones para reemplazar al habilidoso extremo y en los últimos días fijó a su prioridad.

¿De quién se trata? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Nicolás Rodríguez, el extremo ex Fortaleza, sería nuevo jugador de Atlético Nacional

El pasado 25 de diciembre de 2025, el periodista Óscar Ostos confirmó que Nicolás Rodríguez, el extremo que en el pasado fue pretendido por Millonarios, está en gestiones para ser el nuevo extremo de Atlético Nacional.

"Nicolás Rodríguez, extremo de buen desempeño en Fortaleza y que estuvo recientemente en Orlando City de la MLS, se encuentra cerca de ser nuevo jugador de Nacional. Todo muy adelantado", escribió.

Además, en las últimas horas, el periodista Felipe Sierra indicó que el extremo ya dio el visto bueno para que el negocio pueda realizarse.

"Atlético Nacional negocia con Orlando City el préstamo, por un año y con opción de compra, de Nicolás Rodríguez. El extremo colombiano ya dio su aval para que se concrete la negociación y avanzan en el trámite", precisó.

Así juega Nicolás Rodríguez, el extremo que podría ser nuevo jugador de Atlético Nacional

Nicolás Rodríguez, que es oriundo de San José del Guaviare, tiene 21 años y debutó como profesional en 2021, siempre se ha destacado por su capacidad para desbordar, gambetear y llegar al área para asistir o quedar en posición de gol.

Además, aunque es extremo, también suele aparecer por dentro para entregar pases filtrados o rematar de media distancia.

Algunas de sus jugadas destacadas se pueden ver en este video subido a Youtube por un usuario conocido como 'ZZ Prod':

A lo largo de su carrera, Nicolás Rodríguez ha jugado 92 partidos (5.526 minutos) y ha realizado 13 goles y nueve asistencias.