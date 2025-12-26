Un incendio registrado en Medellín dejó una escena crítica al interior de una vivienda del sector de Granizal, donde cinco personas dormían cuando el fuego se desató.

Entre los ocupantes se encontraban tres niños, quienes resultaron gravemente afectados y hoy permanecen bajo cuidados intensivos.

¿Cómo están los menores que quedaron atrapados en la vivienda que se incendió en Medellín?

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, los tres menores permanecen internados en una unidad de cuidados intensivos del Hospital San Vicente Fundación de Medellín.

Su condición es delicada debido al grave compromiso pulmonar que presentan como consecuencia de la inhalación de humo durante el incendio.

Noticias RCN se encuentra en ese centro médico, a la espera del parte médico de este viernes, mientras los familiares continúan atentos a la evolución clínica de los niños.

Hasta el momento, lo que se ha confirmado es que los pulmones de los menores están seriamente afectados.

Familiar que intentó salvarlos del incendio tiene quemaduras de gravedad

La emergencia fue de tal magnitud que no solo los niños resultaron heridos. En el incendio también se vieron afectados dos adultos.

Uno de ellos es un tío de los menores, quien sufrió quemaduras en varias partes de su cuerpo cuando intentó ingresar a la vivienda para rescatarlos en medio de las llamas y el humo.

La otra persona herida fue una mujer, quien también había sido hospitalizada tras el incendio. Sin embargo, en medio del complejo panorama, se confirmó que ya fue dada de alta.

¿Qué ocasionó el incendio en una vivienda de Medellín?

Inicialmente se mencionó la posibilidad de que el fuego hubiera sido provocado por un volador. No obstante, esta hipótesis fue descartada tras la revisión de la escena por parte de las autoridades.

El Cuerpo de Bomberos de Medellín estableció que el origen de la conflagración fue una falla eléctrica en una extensión utilizada para luces navideñas.

Así lo confirmó el subcomandante de Bomberos Medellín, Juan Guillermo Usma, quien señaló:

El personal del cuerpo de bomberos determinó que el origen fue una falla eléctrica en una extensión utilizada para las luces navideñas, descartando inicialmente la hipótesis de un volador.

Finalmente, toda la atención sigue puesta en la evolución médica de los tres niños, quienes permanecen en UCI luchando por superar las severas lesiones respiratorias que les dejó el incendio.