Armada evitó que 13 náufragos pasaran Navidad a la deriva: su embarcación presentó fallas en el Pacífico

En la víspera de Navidad, la Armada de Colombia atendió la emergencia reportada por una embarcación de cabotaje que, con 13 personas a bordo, naufragó en el Pacífico.

A mitad del viaje, entre el departamento del Valle del Cauca y el Chocó, fueron localizados por personal de la Armada, como explicó en declaraciones entregadas a la prensa el capitán Camilo Larrota, comandante guardacostas de Buenaventura:

“(La embarcación) se encontraba a la deriva, luego de presentar una falla eléctrica en su sistema de propulsión. De inmediato, se desplegaron unidades de reacción rápida de la institución naval para iniciar con las labores de búsqueda en el área”.

Náufragos lograron pasar la Navidad en familia:

Finalmente, las 13 personas que viajaban en la embarcación de cabotaje lograron llegar a su destino y pasar la Navidad en familia, pese al susto de haber quedado a la deriva en el Pacífico.

De acuerdo con el capitán Larrota, “una vez puestas a salvo, los marinos de Colombia verificaron el estado de salud de las 13 personas a bordo, entre ellas tres menores de edad”. El pronóstico fue favorable.

Las fuertes lluvias mantienen en alerta al departamento del Valle:

Tras 24 horas de lluvia intensa, en el departamento del Valle del Cauca se declaró la calamidad pública. Múltiples emergencias se han registrado, especialmente, en la zona centro del departamento, como el desbordamiento del río Tuluá.

En Dagua, dos ríos y una quebrada alcanzaron su nivel máximo, bajo un pronóstico de lluvias que se mantendrán los próximos días. Al tiempo que las autoridades adelantan un censo para conocer el número de afectados y agilizar la atención de víctimas.

El llamado, según Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca, es “a los alcaldes municipales, a tener precaución y activar todos los protocolos y planes de contingencia” hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.