Alerta en Bogotá: aumento de muertes violentas enciende las alarmas en Medicina Legal

Una preocupante alerta lanzó el director de Medicina Legal sobre el incremento de muertes violentas en el país, especialmente en Bogotá. Según el reporte, en un corto periodo de tiempo el instituto ha recibido decenas de cuerpos, lo que evidencia un aumento significativo en este tipo de casos.

De acuerdo con la información, en apenas 13 días han llegado cerca de 58 cuerpos por muertes violentas y accidentes de tránsito en la capital del país. Incluso, en un lapso aún más reciente, desde un sábado específico, la cifra habría ascendido a más de 60 casos, reflejando la gravedad de la situación.

La advertencia por muertos de Medicina Legal

El director del instituto advirtió que este fenómeno se enmarca en un repunte a nivel nacional. Mientras que tras el proceso de paz el país registraba alrededor de 11.000 muertes anuales, actualmente la cifra estaría escalando nuevamente hasta cerca de 14.800.

Las principales causas de este incremento estarían relacionadas con homicidios y siniestros viales, aunque no se descartan otras categorías. Además, el perfil de las víctimas genera aún más preocupación: más del 60% corresponde a personas entre los 20 y 45 años, es decir, población joven y en edad productiva.

El comportamiento también se estaría reflejando en otras grandes ciudades como Medellín y Cali, lo que enciende las alertas sobre la seguridad y la prevención en las principales capitales del país.

Las autoridades insisten en la necesidad de tomar medidas urgentes para frenar esta tendencia y evitar que las cifras sigan en aumento.