CANAL RCN
Colombia Video

Atacan con explosivos una caravana del Ejército en Sardinata: cinco militares quedaron lesionados

El hecho se presentó en una importante vía de la región del Catatumbo.

Noticias RCN

marzo 26 de 2026
01:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una caravana del Ejército fue blanco de un ataque con explosivos en el anillo vial occidental de Norte de Santander, cuando se desplazaba desde el municipio de Sardinata, en la zona del Catatumbo, hacia la Trigésima Brigada. El hecho dejó cinco uniformados con afectaciones por aturdimiento, quienes fueron atendidos en el dispensario médico de la unidad.

Norte de Santander impulsa economía fronteriza con obras clave para eventos y comercio binacional
RELACIONADO

Norte de Santander impulsa economía fronteriza con obras clave para eventos y comercio binacional

El ataque se registró cuando la caravana, compuesta por cuatro vehículos, transitaba por esta vía considerada estratégica para el departamento. Según informaron las autoridades, solo el último sufrió daños materiales tras la activación del artefacto explosivo.

Militares no presentan lesiones graves

“Es un hecho lamentable que se presenta en el anillo vial, una vía importante del Departamento de Norte de Santander, una patrulla que iba pasando precisamente donde realizaban algunas labores de verificación. En el momento que pasa, activan un retardo de bajo poder”, sostuvo el secretario de Seguridad, George Quintero.

Las autoridades confirmaron que los cinco uniformados lesionados no presentan heridas de gravedad y ya fueron atendidos. Sin embargo, existe preocupación por una persona que aparentemente transitaba en motocicleta por la zona al momento del ataque, cuya situación aún está siendo confirmada por las autoridades.

Investigan una sospechosa moto que pasó cerca

Tras el ataque, tropas del Grupo Marte del Ejército procedieron a cerrar el anillo vial occidental durante varias horas como medida de seguridad. El operativo se realizó para verificar la posible presencia de más amenazas contra la fuerza pública y la población civil que transita habitualmente por este importante sector.

Fuerzas Militares despliegan 11.000 hombres para garantizar elecciones en el Catatumbo
RELACIONADO

Fuerzas Militares despliegan 11.000 hombres para garantizar elecciones en el Catatumbo

Sardinata hace parte de la región del Catatumbo, la cual ha estado altamente afectada por los grupos armados. Desde hace varios años, la Defensoría le ha hecho seguimiento a la violencia con sus alertas tempranas.

En el territorio hay presencia de las disidencias de las Farc comandadas por ‘Calarcá Córdoba’, el Clan del Golfo (o Ejército Gaitanista de Colombia) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inseguridad

VIDEO | Ladrones encañonaron a comensales y desataron pánico en restaurante de El Poblado

Cauca

Vehículo con tres personas amarradas dentro fue incinerado en Cajibío, Cauca

Contraloría General de la República

¿Se justifican 8 billones o no? Crece la polémica por gasto en emergencia invernal

Otras Noticias

Alimentos

La tendencia que está redefiniendo el consumo de alimentos en Colombia

Esta ganando protagonismo una nueva generación de productos que conecta indulgencia con mayor conciencia y valor.

Turquía

Microchip en el plato de un comensal revela que servían carne de yegua en un comedor comunitario

El animal participó de las carreras de caballos hasta el 2024, cuando sufrió una lesión en una de sus patas.

Millonarios

Vélez comprará a Álvaro Montero: esta es la cifra que recibirá Millonarios

Finanzas personales

Estos son los requisitos que dicta la ley para conducir una moto eléctrica en el país

La casa de los famosos

Este sería el participante eliminado en La Casa de los Famosos Colombia por la dinámica de 'mueble', según la IA