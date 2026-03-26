Atacan con explosivos una caravana del Ejército en Sardinata: cinco militares quedaron lesionados

Una caravana del Ejército fue blanco de un ataque con explosivos en el anillo vial occidental de Norte de Santander, cuando se desplazaba desde el municipio de Sardinata, en la zona del Catatumbo, hacia la Trigésima Brigada. El hecho dejó cinco uniformados con afectaciones por aturdimiento, quienes fueron atendidos en el dispensario médico de la unidad.

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El ataque se registró cuando la caravana, compuesta por cuatro vehículos, transitaba por esta vía considerada estratégica para el departamento. Según informaron las autoridades, solo el último sufrió daños materiales tras la activación del artefacto explosivo.

Militares no presentan lesiones graves

“Es un hecho lamentable que se presenta en el anillo vial, una vía importante del Departamento de Norte de Santander, una patrulla que iba pasando precisamente donde realizaban algunas labores de verificación. En el momento que pasa, activan un retardo de bajo poder”, sostuvo el secretario de Seguridad, George Quintero.

Las autoridades confirmaron que los cinco uniformados lesionados no presentan heridas de gravedad y ya fueron atendidos. Sin embargo, existe preocupación por una persona que aparentemente transitaba en motocicleta por la zona al momento del ataque, cuya situación aún está siendo confirmada por las autoridades.

Investigan una sospechosa moto que pasó cerca

Tras el ataque, tropas del Grupo Marte del Ejército procedieron a cerrar el anillo vial occidental durante varias horas como medida de seguridad. El operativo se realizó para verificar la posible presencia de más amenazas contra la fuerza pública y la población civil que transita habitualmente por este importante sector.

Sardinata hace parte de la región del Catatumbo, la cual ha estado altamente afectada por los grupos armados. Desde hace varios años, la Defensoría le ha hecho seguimiento a la violencia con sus alertas tempranas.

En el territorio hay presencia de las disidencias de las Farc comandadas por ‘Calarcá Córdoba’, el Clan del Golfo (o Ejército Gaitanista de Colombia) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).