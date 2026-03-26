CANAL RCN
Internacional

Microchip en el plato de un comensal revela que servían carne de yegua en un comedor comunitario

El animal participó de las carreras de caballos hasta el 2024, cuando sufrió una lesión en una de sus patas.

Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik
Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik

Noticias RCN

AFP

marzo 26 de 2026
01:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El descubrimiento de un microchip de identificación dentro de un plato de comida servido en un comedor social municipal de Mersin, en el sur de Turquía, reveló que los comensales consumieron sin saberlo la carne de Smart Latch, una yegua de carreras pura sangre inglesa de cuatro años.

Los investigadores del Ministerio de Agricultura identificaron los restos del animal, que había sido un competidor activo en el hipódromo de la ciudad vecina de Adana, tras la denuncia de un usuario del centro que en febrero de 2026 encontró "algo" extraño en su ración de "kavurma", un guiso que tradicionalmente se prepara con carne de ternera o cordero.

Investigan hallazgo de carne de caballo en un comedor comunitario de Bogotá
RELACIONADO

Investigan hallazgo de carne de caballo en un comedor comunitario de Bogotá

Smart Latch corrió hasta el 2024:

A raíz del hallazgo, las autoridades locales procedieron a incluir el alimento servido en el municipio de Mersin dentro de la lista de "productos no seguros", confirmando mediante análisis de laboratorio que el plato contenía "carne de un animal de casco único", categoría que engloba a caballos, burros o mulas.

La trayectoria deportiva de la yegua Smart Latch había finalizado en octubre de 2024, cuando fue retirada de las pistas tras sufrir una lesión en una pata, un destino que debía haberla llevado a un retiro pacífico, pero terminó de forma inesperada en un matadero.

Delincuentes saquearon comedor comunitario y dejaron sin comida a 70 adultos mayores en Cali
RELACIONADO

Delincuentes saquearon comedor comunitario y dejaron sin comida a 70 adultos mayores en Cali

Su antiguo dueño fue multado ¿Por qué?

Suat Topcu, propietario del equino, manifestó su conmoción ante la agencia de noticias privada turca DHA, al afirmar que estaba "devastado" por la noticia y desconocía el paradero final de la yegua hasta que fue contactado por el Ministerio de Agricultura.

Topcu explicó que su intención original era donar al animal a un club de equitación local y para ello coordinó el traslado con un conocido; sin embargo, el proceso administrativo que omitió terminó ganándole una multa de cerca de 3.000 dólares, según el medio citado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nicolás Maduro

Juez no cede: se hunde intento de tumbar cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York

Eutanasia

Joven española podrá practicarse la eutanasia tras quedar con secuelas médicas en un intento por quitarse la vida

Redes sociales

Jurado en EE. UU. declara responsables a Meta y YouTube de generar adicción a las redes sociales entre los jóvenes

Otras Noticias

Cauca

Vehículo con tres personas amarradas dentro fue incinerado en Cajibío, Cauca

El departamento de Policía de Cauca solicitó a la policía judicial realizar los procedimientos forenses necesarios para identificar a las víctimas.

Millonarios

Vélez comprará a Álvaro Montero: esta es la cifra que recibirá Millonarios

Vélez tendría toda la intención que usar la opción de compra por Álvaro Montero y Millonarios recibirá esta suma.

Finanzas personales

Estos son los requisitos que dicta la ley para conducir una moto eléctrica en el país

La casa de los famosos

Este sería el participante eliminado en La Casa de los Famosos Colombia por la dinámica de 'mueble', según la IA

Animales

Informe reveló que seis de cada diez parques en Colombia esconden parásitos de origen animal