Microchip en el plato de un comensal revela que servían carne de yegua en un comedor comunitario

El descubrimiento de un microchip de identificación dentro de un plato de comida servido en un comedor social municipal de Mersin, en el sur de Turquía, reveló que los comensales consumieron sin saberlo la carne de Smart Latch, una yegua de carreras pura sangre inglesa de cuatro años.

Los investigadores del Ministerio de Agricultura identificaron los restos del animal, que había sido un competidor activo en el hipódromo de la ciudad vecina de Adana, tras la denuncia de un usuario del centro que en febrero de 2026 encontró "algo" extraño en su ración de "kavurma", un guiso que tradicionalmente se prepara con carne de ternera o cordero.

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Smart Latch corrió hasta el 2024:

A raíz del hallazgo, las autoridades locales procedieron a incluir el alimento servido en el municipio de Mersin dentro de la lista de "productos no seguros", confirmando mediante análisis de laboratorio que el plato contenía "carne de un animal de casco único", categoría que engloba a caballos, burros o mulas.

La trayectoria deportiva de la yegua Smart Latch había finalizado en octubre de 2024, cuando fue retirada de las pistas tras sufrir una lesión en una pata, un destino que debía haberla llevado a un retiro pacífico, pero terminó de forma inesperada en un matadero.

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Su antiguo dueño fue multado ¿Por qué?

Suat Topcu, propietario del equino, manifestó su conmoción ante la agencia de noticias privada turca DHA, al afirmar que estaba "devastado" por la noticia y desconocía el paradero final de la yegua hasta que fue contactado por el Ministerio de Agricultura.

Topcu explicó que su intención original era donar al animal a un club de equitación local y para ello coordinó el traslado con un conocido; sin embargo, el proceso administrativo que omitió terminó ganándole una multa de cerca de 3.000 dólares, según el medio citado.