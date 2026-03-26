La tendencia que está redefiniendo el consumo de alimentos en Colombia

El placer al comer en Colombia —mejor conocido como indulgencia— ya no se entiende igual. Durante años, buena parte de esta categoría estuvo asociada a dulces y antojos pensados para generar impacto inmediato: colores llamativos, sabores intensificados, largas listas de ingredientes y experiencias construidas más desde la apariencia que desde la composición real del producto. Hoy, sin embargo, esa lógica empieza a ceder terreno frente a una tendencia distinta: la de darse un gusto con más conciencia.

Esa transición se nota en consumidores que revisan etiquetas y comparan ingredientes. Ahora también pesan la composición, la transparencia y el criterio de compra.

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Para Santiago Espinosa, gerente de TodosComemos y representante de la marca Franuí en Colombia, ahí está una de las transformaciones relevantes del consumo actual.

“Hoy el consumidor no quiere renunciar al placer, pero sí quiere entender mejor lo que está comiendo. Ya no basta con que algo sepa bien; también importa de qué está hecho, qué tan reconocibles son sus ingredientes y qué lugar ocupa dentro de una rutina más consciente”, explica.

Cuando el gusto deja de ser sólo apariencia

En ese entorno, la indulgencia también empezó a redefinirse. Ya no se trata solo de un premio ocasional o de una concesión impulsiva, sino de una elección que puede convivir con la búsqueda de equilibrio.

“Hablar de indulgencia más consciente no significa negar la realidad nutricional de los productos ni pretender que el placer no tenga un lugar dentro de una alimentación equilibrada. Significa, más bien, consumir con claridad: saber qué se está comiendo, en qué cantidad y con qué frecuencia”, señala Espinosa.

Durante años, el mercado construyó el deseo con productos de apariencia intensa, aunque eso implicara colorantes, saborizantes artificiales o ingredientes difíciles de reconocer. Hoy gana espacio otra idea: darse un gusto sin desconectarse de la calidad del producto ni de la información sobre lo que contiene.

En medio de esa transformación, destaca una categoría que hace algunos años prácticamente no existía en la conversación masiva y que hoy se consolida como una de las expresiones más visibles de esta nueva indulgencia: la de frutas recubiertas con chocolate real.

Una tendencia que encuentra en las frambuesas recubiertas con chocolate de Franui a su referente pionero a nivel mundial, creado hace 9 años en la Patagonia, Argentina, y hoy ya presente en más de 50 países y presente en los supermercados más importantes del mundo, las tiendas de café más prestigiosas e incluso en grandes farmacias que han entendido el espacio que este placer consciente ha ganado entre los consumidores.