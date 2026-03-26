VIDEO | Ladrones encañonaron a comensales y desataron pánico en restaurante de El Poblado

Un violento atraco masivo quedó registrado en video en Medellín. El hecho ocurrió en un reconocido restaurante del sector de El Poblado, donde varios delincuentes armados irrumpieron y sembraron el miedo entre quienes se encontraban en el lugar.

Las imágenes evidencian la forma en la que actuaron los responsables, lo que permitió a la Policía avanzar en su identificación.

Video del violento asalto en un restaurante de El Poblado, Medellín

El asalto se registró en un establecimiento de comidas rápidas ubicado en la transversal inferior, en el barrio El Poblado.

En los videos se observa cómo tres hombres que se movilizaban en motocicleta llegan hasta el lugar. Dos de ellos ingresan primero al restaurante. Uno de los delincuentes apunta con arma de fuego a los comensales, mientras el otro comienza a despojarlos de sus pertenencias.

En medio de la intimidación, las víctimas son obligadas a entregar cadenas, celulares y otros objetos personales, mientras continúan las amenazas dentro del establecimiento.

Segundos después, un tercer sujeto se suma al atraco tras bajarse de la motocicleta, participando también en el hurto y reforzando el control sobre quienes estaban en el lugar.

De acuerdo con la Policía, al menos 10 personas resultaron afectadas por este hecho, que se ejecutó en pocos minutos pero dejó una escena de pánico.

¿Quiénes eran los delincuentes que asaltaron en un reconocido restaurante de El Poblado?

Las autoridades señalaron que los responsables serían presuntos integrantes de la banda delincuencial “La Terraza”, por lo que se activó un operativo en toda la ciudad para dar con su paradero.

Por información que permita la captura de cada uno de los implicados, se está ofreciendo una recompensa que supera los 25 millones de pesos.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, fue enfático al referirse a la búsqueda de los delincuentes:

Si quieren la platica, se la ganan si nos dan la información o si no, por lo menos que le hagan llegar el mensaje, la gente está mamada.

Además, las autoridades tienen indicios de que estos mismos hombres habrían cometido otro robo horas antes en el barrio Laureles, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de una misma estructura delincuencial actuando en distintos puntos de la ciudad.