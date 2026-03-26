CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Ladrones encañonaron a comensales y desataron pánico en restaurante de El Poblado

Autoridades ofrecen más de 25 millones de pesos por información.

Valentina Bernal

marzo 26 de 2026
01:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un violento atraco masivo quedó registrado en video en Medellín. El hecho ocurrió en un reconocido restaurante del sector de El Poblado, donde varios delincuentes armados irrumpieron y sembraron el miedo entre quienes se encontraban en el lugar.

Desaparece misteriosamente azafato extranjero en Medellín: salió de fiesta, envió ubicación y no volvió
RELACIONADO

Desaparece misteriosamente azafato extranjero en Medellín: salió de fiesta, envió ubicación y no volvió

Las imágenes evidencian la forma en la que actuaron los responsables, lo que permitió a la Policía avanzar en su identificación.

Video del violento asalto en un restaurante de El Poblado, Medellín

El asalto se registró en un establecimiento de comidas rápidas ubicado en la transversal inferior, en el barrio El Poblado.

En los videos se observa cómo tres hombres que se movilizaban en motocicleta llegan hasta el lugar. Dos de ellos ingresan primero al restaurante. Uno de los delincuentes apunta con arma de fuego a los comensales, mientras el otro comienza a despojarlos de sus pertenencias.

En medio de la intimidación, las víctimas son obligadas a entregar cadenas, celulares y otros objetos personales, mientras continúan las amenazas dentro del establecimiento.

Segundos después, un tercer sujeto se suma al atraco tras bajarse de la motocicleta, participando también en el hurto y reforzando el control sobre quienes estaban en el lugar.

De acuerdo con la Policía, al menos 10 personas resultaron afectadas por este hecho, que se ejecutó en pocos minutos pero dejó una escena de pánico.

¿Quiénes eran los delincuentes que asaltaron en un reconocido restaurante de El Poblado?

Las autoridades señalaron que los responsables serían presuntos integrantes de la banda delincuencial “La Terraza”, por lo que se activó un operativo en toda la ciudad para dar con su paradero.

VIDEO | Gigantesco hueco tiene en riesgo a conductores en Bogotá: denuncian accidentes y alcantarilla colapsada
RELACIONADO

VIDEO | Gigantesco hueco tiene en riesgo a conductores en Bogotá: denuncian accidentes y alcantarilla colapsada

Por información que permita la captura de cada uno de los implicados, se está ofreciendo una recompensa que supera los 25 millones de pesos.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, fue enfático al referirse a la búsqueda de los delincuentes:

Si quieren la platica, se la ganan si nos dan la información o si no, por lo menos que le hagan llegar el mensaje, la gente está mamada.

Además, las autoridades tienen indicios de que estos mismos hombres habrían cometido otro robo horas antes en el barrio Laureles, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de una misma estructura delincuencial actuando en distintos puntos de la ciudad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Norte de Santander

Atacan con explosivos una caravana del Ejército en Sardinata: cinco militares quedaron lesionados

Cauca

Vehículo con tres personas amarradas dentro fue incinerado en Cajibío, Cauca

Contraloría General de la República

¿Se justifican 8 billones o no? Crece la polémica por gasto en emergencia invernal

Otras Noticias

Alimentos

La tendencia que está redefiniendo el consumo de alimentos en Colombia

Esta ganando protagonismo una nueva generación de productos que conecta indulgencia con mayor conciencia y valor.

Turquía

Microchip en el plato de un comensal revela que servían carne de yegua en un comedor comunitario

El animal participó de las carreras de caballos hasta el 2024, cuando sufrió una lesión en una de sus patas.

Millonarios

Vélez comprará a Álvaro Montero: esta es la cifra que recibirá Millonarios

Finanzas personales

Estos son los requisitos que dicta la ley para conducir una moto eléctrica en el país

La casa de los famosos

Este sería el participante eliminado en La Casa de los Famosos Colombia por la dinámica de 'mueble', según la IA