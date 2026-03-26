Vélez comprará a Álvaro Montero: esta es la cifra que recibirá Millonarios

El futuro de Álvaro Montero comienza a tomar forma en el fútbol internacional. El arquero colombiano, actualmente en condición de préstamo en Vélez Sarsfield, ha logrado consolidarse como una pieza importante dentro del equipo argentino, lo que ha despertado el interés del club por asegurar su continuidad de manera definitiva.

El guardameta, cuyo pase pertenece a Millonarios, ha sumado minutos de manera constante y ha respondido con actuaciones que lo mantienen en el radar tanto a nivel de clubes como en la órbita de la selección nacional.

La regularidad que ha conseguido en el fútbol argentino ha sido clave para que Montero vuelva a ser convocado a la Selección Colombia, consolidándose como uno de los nombres a seguir en la competencia por un lugar en la Copa del Mundo de 2026. Su presente genera optimismo entre el cuerpo técnico del combinado nacional, que valora su experiencia y rendimiento en ligas competitivas.

Vélez analiza ejecutar la opción de compra

Desde Argentina, diversos reportes periodísticos indican que Vélez Sarsfield estaría evaluando seriamente hacer uso de la opción de compra incluida en el acuerdo con Millonarios. El club ha quedado satisfecho con el desempeño del arquero colombiano, quien ha mostrado seguridad bajo los tres palos y liderazgo en momentos determinantes.

La operación, según se ha conocido, tendría un valor total cercano a 1.400.000 dólares. De ese monto, 400.000 ya fueron abonados por concepto de préstamo, por lo que la institución argentina debería desembolsar aproximadamente un millón de dólares adicionales para quedarse con los derechos deportivos del jugador. La cifra, aunque significativa, es vista como una inversión viable considerando el rendimiento que ha mostrado el portero.

Un presente sólido que ilusiona a Colombia

El crecimiento de Montero en el exterior no pasa desapercibido en Colombia. Su continuidad en el arco de Vélez le ha permitido ganar ritmo competitivo y confianza, aspectos fundamentales para un arquero que aspira a ser protagonista en una Copa del Mundo. En un contexto donde la selección busca consolidar una base sólida, su nombre aparece como una de las opciones firmes para integrar la convocatoria final.

Mientras se define su futuro contractual, el guardameta continúa enfocado en mantener su nivel y responder a la confianza que ha recibido. Tanto Vélez como Millonarios siguen atentos a la evolución de la negociación, en una operación que podría concretarse en los próximos meses si las condiciones se mantienen.

Por ahora, Montero vive un momento clave en su carrera, con la posibilidad de afianzarse en el fútbol argentino y, al mismo tiempo, consolidarse como una carta fuerte para defender el arco colombiano en el escenario más importante del fútbol mundial.