Vehículo con tres personas amarradas dentro fue incinerado en Cajibío, Cauca

Hay temor en Cajibío, Cauca, tras la masacre registrada en la madrugada del jueves, 26 de marzo, en vías del municipio, ubicado a poco menos de una hora de la capital del departamento: Popayán.

De acuerdo con versiones preliminares, un vehículo con tres personas que se encontraban amarradas dentro: dos en el baúl y una en el asiento trasero, fue incinerado.

Autoridades se desplazaron al lugar para realizar los procedimientos forenses requeridos:

El vehículo, al igual que las personas en su interior, resultó calcinado, como se aprecia en una serie de grabaciones realizadas por la comunidad.

Motivo por el que el Departamento de Policía de Cauca coordinó el desplazamiento de la policía judicial para realizar los procedimientos forenses requeridos.

De momento se desconocen detalles adicionales sobre la identidad de las víctimas y si se encontraban, o no, con vida cuando prendieron fuego al vehículo.

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¿A qué se debe el estallido de violencia en Cauca?

Semanas atrás, en diálogo con Noticias RCN, Leonardo González Perafán, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), explicó que la situación de orden público en el departamento del Cauca es protagonizada en la zona norte por el frente 57 y los frentes del Estado Mayor Central ‘Jaime Martínez’ y ‘Dagoberto Ramos’:

“(Ellos) Se enfrentan entre sí por el control de los corredores estratégicos, en donde convergen economías ilegales, como cultivos de uso ilícito, la minería ilegal, la extorsión”.

Además, advirtió que se requiere de mayor presencia del Estado en el territorio y coordinación entre sus entidades, evitando un enfoque netamente militar:

“Se necesita una estrategia integral de seguridad humana que priorice especialmente la inversión social; un fortalecimiento institucional local de las alcaldías, pero también un diálogo con las autoridades, y un fortalecimiento de medidas de autoprotección de las mismas comunidades”.