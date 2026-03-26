Este sería el participante eliminado en La Casa de los Famosos Colombia por la dinámica de 'mueble', según la IA

En la noche de este jueves 26 de marzo de 2026, el 'camión de la mudanza' volverá a La Casa de los Famosos Colombia.

En la primera ocasión, por decisión del público, Maiker Smith quedó eliminado por ser catalogado como 'mueble'.

Además, teniendo en cuenta que la competencia está cada vez más reñida, cada uno de los famosos está a la expectativa de lo que pueda ocurrir.

Por lo tanto, analizando las últimas actividades que se han llevado a cabo en la 'casa más famosa de Colombia', al igual que las más recientes votaciones, la inteligencia artificial se animó a revelar quién podría ser el nuevo eliminado por ser considerado un 'mueble'. ¿Quién sería?

Este participante quedaría eliminado por 'mueble' de La Casa de los Famosos Colombia, según la IA

ChatGPT, luego de evaluar el contenido propuesto por cada uno de los participantes y el apoyo con el que han contado, ha determinado que Juan Carlos Arango podría ser eliminado en la dinámica del 'camión de la mudanza'.

"Juan Carlos Arango ha tenido un apoyo bajo en momentos clave y lleva muy poco tiempo. Además, ya fue puesto en la mira del público y puede ser menos mediático que otros jugadores", precisó la inteligencia artificial.

No obstante, de acuerdo con esta herramienta digital, 'Campanita' también podría estar en riesgo.

"'Campanita' ha sobrevivido con porcentajes muy bajos y, aunque genera algo de contenido, no ha logrado consolidar un apoyo fuerte", detalló la inteligencia artificial.

¿Cuáles participantes se encuentran en riesgo de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

El miércoles 25 de marzo se realizó una nominación más en La Casa de los Famosos Colombia 2026 y seis participantes quedaron en la placa. Ellos son: