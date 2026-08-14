Iglesias quedaron destruidas tras el terremoto en Valle del Cauca: ¿qué están haciendo para repararlas?

El terremoto que sacudió al país dejó destrucción en viviendas, vías y edificaciones de diferentes municipios del Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Entre las estructuras afectadas también están algunos de los templos que durante años han sido lugares de encuentro para cientos de familias.

En medio de la emergencia, las imágenes de iglesias parcialmente destruidas o completamente afectadas se convirtieron en otro reflejo de la magnitud del movimiento telúrico.

Ahora, mientras las comunidades intentan recuperar sus viviendas, también deberán afrontar la recuperación de estos espacios de fe.

¿Qué pasó con las iglesias durante el terremoto?

Los segundos que duró el movimiento parecieron interminables. La tierra se estremeció con fuerza y varias estructuras religiosas no lograron soportar el impacto.

Algunas iglesias quedaron con paredes agrietadas, techos afectados y zonas completamente deterioradas. En otros casos, partes de los templos terminaron en el suelo, obligando a las comunidades a mantenerse alejadas por el riesgo de nuevos desprendimientos o colapsos.

Pero hubo lugares donde, pese a los daños, algunos elementos permanecieron en pie y se convirtieron en símbolos de esperanza para los habitantes.

En Calima, Valle del Cauca, la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro sufrió importantes afectaciones. Una de las imágenes religiosas, sin embargo, resistió la fuerza del terremoto.

Yo les dije a mis compañeros: muchachos, la iglesia, la iglesia que no fue al piso, por Dios bendito.

¿Qué dicen los habitantes sobre la pérdida de sus iglesias y templos?

Frente a los daños, los habitantes regresaron a estos lugares con cautela para observar lo que quedó y agradecer por haber sobrevivido.

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Mauricio Guzmán, párroco de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, explicó que la estructura presenta un deterioro considerable, aunque todavía existe la posibilidad de recuperarla.

Hay esperanza, hay esperanza de recuperarlo.

Ingenieros y organismos de Gestión del Riesgo ya han comenzado a evaluar las condiciones de los templos para determinar cuáles pueden ser recuperados y cuáles tendrán que ser reconstruidos.

En Quimbaya, Quindío, la Basílica Menor Jesús, María y José también sufrió los efectos del terremoto. Allí, los habitantes se reunieron en medio de un profundo silencio, intentando procesar lo ocurrido y agradeciendo por estar con vida.

¿Y qué pasará con las familias que también perdieron sus casas?

Mientras se evalúan las iglesias, la prioridad continúa siendo atender a las familias que quedaron sin vivienda.

En una bodega ya se almacenan materiales como ladrillos y cemento, que serán utilizados durante la segunda fase de atención de la emergencia.

El objetivo es apoyar la reconstrucción de cerca de 20.000 viviendas afectadas en los 21 municipios más golpeados del norte del Valle, especialmente en las zonas rurales.