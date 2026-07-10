Polémica por autorización de la JEP a ‘Timochenko’ para viajar a España: ¿Cuándo debe volver?

Hay polémica por la autorización de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre el viaje del exlíder de las FARC, Rodrigo Londoño (‘Timochenko’). Le permitieron salir del país para participar en un evento en España durante este fin de semana.

Sebastián Velásquez, representante legal de la Federación de Víctimas de las FARC (Fevco), estuvo en Noticias RCN hablando sobre este tema. Aseguró que en el encuentro habrá voceros relacionados con Hamás y Hezbolá.

La condena contra el último Secretariado

“El señor ‘Timochenko’, máximo (ex)comandante del Secretariado, está condenado a ocho años en sentencia firme en el macrocaso 01 secuestro. Nadie entiende cómo no hay restricciones a la libertad”, cuestionó.

El macrocaso 01 corresponde a la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por el grupo armado.

Cabe recordar que hace pocos días, la JEP dejó en firme la sanción restaurativa contra los miembros del antiguo Secretariado. Entre las restricciones impuestas figuraba justamente la prohibición de salir del país.

Para las víctimas, según contó Velásquez, esta situación genera una preocupación por el riesgo que generaría que se quede en el exterior y solicite un eventual asilo. Esto, en medio del cambio de gobierno, de Petro a De la Espriella.

¿En la condena no está contemplada la restricción de salir del país?

“Llega un gobierno de mano fuerte que promete que va a tener una línea dura en los temas de seguridad. Creemos que, en el marco de implementación del acuerdo, hay vacíos”, sostuvo.

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El permiso de la JEP es hasta el martes 14 de julio. Ese día, ‘Timochenko’ debe volver al país. La Fevco le solicitó al despacho del macrocaso 01 que se establezcan limitaciones de movilidad más estrictas, pérdidas de derechos políticos y reparación efectiva a las víctimas.

A inicios de julio, la JEP confirmó la condena contra los siete miembros del último Secretariado (‘Timochenko’, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo y Rodrigo Granda) por los secuestros.

Cinco de los siete fueron condenados por no haber evitado crímenes de guerra, tales como tortura, tratos crueles, atentados, violencia sexual y desplazamiento forzado.