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Mujer murió tras hacerse un procedimiento postoperatorio en otro establecimiento ilegal de Bogotá

Las autoridades confirmaron que el lugar donde recibió atención operaba sin habilitación y sin identificación visible.

Centro ilegal de procedimientos estéticos
Foto: Secretaría de Salud de Bogotá

Noticias RCN

julio 10 de 2026
06:36 p. m.
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Las autoridades de Bogotá investigan la muerte de Adriana Manotas, una mujer que falleció luego de presentar graves complicaciones tras asistir a un procedimiento postoperatorio en un establecimiento ubicado en la localidad de Puente Aranda.

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Tras una inspección, la Secretaría Distrital de Salud confirmó que el sitio no estaba habilitado para prestar servicios de salud y funcionaba de manera irregular.

Mujer murió tras hacerse un procedimiento postoperatorio en Bogotá

De acuerdo con la Administración Distrital, la emergencia fue reportada durante la mañana a través de la Línea 123, donde se informó sobre una mujer que presentaba complicaciones críticas después de acudir a un control o procedimiento postoperatorio.

La paciente fue trasladada a la IPS de la Cruz Roja en Kennedy, donde el personal médico intentó salvarle la vida. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, Adriana Manotas falleció.

¿Qué encontraron las autoridades en el establecimiento?

Tras conocerse el caso, funcionarios de las secretarías de Salud y de Gobierno, junto con la Alcaldía Local de Puente Aranda, la Policía Nacional y la SIJÍN, realizaron una inspección al lugar donde fue atendida la mujer.

Durante la verificación encontraron varias irregularidades.

Según informó el Distrito, el establecimiento operaba sin avisos exteriores, sin identificación visible y sin ningún tipo de información que indicara que allí se prestaban servicios relacionados con la salud.

Además, al consultar las bases de datos oficiales, las autoridades comprobaron que el sitio no estaba registrado como prestador autorizado de servicios de salud.

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Igualmente, se estableció que la persona identificada como representante legal del establecimiento no cuenta con habilitación legal como talento humano en salud, por lo que no estaba autorizada para realizar este tipo de procedimientos.

¿Qué dijo el Distrito tras la muerte de la paciente?

La Administración Distrital lamentó profundamente lo ocurrido y reiteró que continúa adelantando operativos para combatir los establecimientos clandestinos que ofrecen procedimientos médicos sin cumplir los requisitos legales.

No obstante, insistió en que la colaboración ciudadana es clave para detectar estos lugares que funcionan de manera irregular y ponen en riesgo la vida de las personas.

¿Cómo denunciar clínicas estéticas ilegales en Bogotá?

Para facilitar las denuncias, la Secretaría Distrital de Salud recordó que mantiene habilitada la línea telefónica 601 364 9550, opción 1, disponible las 24 horas del día, para recibir reportes sobre personas, establecimientos o procedimientos presuntamente irregulares.

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También siguen disponibles otros canales de atención, entre ellos:

  • La plataforma Bogotá Te Escucha.
  • El correo electrónico institucional contactenos@saludcapital.gov.co.
  • La radicación presencial en la sede de la Secretaría Distrital de Salud.
  • Las redes sociales oficiales de la entidad.

¿Cuántos establecimientos irregulares ha intervenido el Distrito?

Las cifras entregadas por la Secretaría de Salud muestran que los controles se han intensificado durante los últimos meses.

Entre 2025 y el 5 de julio de 2026 se realizaron 1.296 visitas de inspección, vigilancia y control sanitario a establecimientos dedicados a actividades de estética y belleza, además de 590 operativos focalizados para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

Como resultado de esas acciones, las autoridades impusieron 155 medidas sanitarias de seguridad por diferentes incumplimientos.

Adicionalmente, durante lo corrido de 2026, la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud ha efectuado 104 visitas derivadas de quejas ciudadanas, imponiendo 34 medidas de seguridad a establecimientos que prestaban servicios de salud con o sin habilitación.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Adriana Manotas y determinar las responsabilidades correspondientes.

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