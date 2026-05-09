Grupos armados están utilizando drones con tecnología más avanzada: la amenaza que prende alarmas

Según informes de inteligencia conocidos por Noticias RCN, grupos armados como el ELN o las disidencias de las Farc han establecido redes de reclutamiento forzado de menores para entrenarlos como pilotos de aeronaves no tripuladas, las cuales son transformadas en armas de precisión.

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El reciente ataque en Ocaña puso nuevamente en evidencia una situación preocupante: la tecnología utilizada por estos grupos supera en varios aspectos los recursos disponibles para las autoridades.

Red criminal para formar pilotos

“Lo que debemos entender es que los drones son equipos que se pueden construir con elementos que conseguimos aquí en nuestras casas, en cualquier centro comercial o centro de tecnología, por lo tanto, es muy difícil simplemente prohibirlos”, explicó Daniel Guerra, experto en temas de seguridad.

La situación se agrava porque estas organizaciones han incorporado conocimiento tecnológico de conflictos internacionales. En Colombia existe tecnología traída de Irán, Rusia o Ucrania para construir drones kamikazes y drones bomba que están siendo apropiados por las estructuras.

La tecnología proveniente del exterior

Estos artefactos no requieren aviones de combate convencionales. Un dron comercial puede ser cargado con explosivos y convertido en un arma letal que grupos como el ELN, las disidencias y el Clan del Golfo utilizan para atacar bases militares, puestos de control, tropas y vehículos de las fuerzas armadas.

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El Ministerio de Defensa reportó cifras alarmantes: durante 2025, se registraron 8.395 ataques con drones que dejaron un saldo de 20 personas muertas y 297 heridas.

La respuesta del gobierno se denomina Escudo Nacional Antidrones. Sin embargo, enfrenta un desafío fundamental, el cual radica en que la tecnología para atacar avanza más rápido que la tecnología defensiva.

Ante esta situación, Guerra propuso lo siguiente: “La respuesta a la amenaza dron es crear nuestra propia tecnología y nuestras propias contramedidas”.