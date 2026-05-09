Alertan por reclutamiento de colombianos para combatir en Rusia y Ucrania: ¿qué ocurre cuando están allá?

La Cancillería prendió las alarmas por la vinculación de ciudadanos colombianos a las fuerzas armadas de Rusia y Ucrania, en medio de la guerra que enfrenta a ambos países.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, a septiembre de 2026, registra 863 solicitudes de asistencia consular relacionadas con colombianos en Ucrania y otras 890 correspondientes a connacionales en Rusia.

RELACIONADO Menor fue contagiada con múltiples enfermedades de transmisión sexual tras ser abusada por 3 hombres en Santander

En total, son 1.753 solicitudes de asistencia consular relacionadas con ciudadanos colombianos en ambos países.

La cifra no significa que todas estas personas estén combatiendo. Los casos corresponden a diferentes situaciones que han requerido la intervención o acompañamiento de las autoridades colombianas.

¿Qué pasa con los colombianos que se van a combatir en Rusia y Ucrania?

Dentro de las solicitudes recibidas aparecen casos de ciudadanos fallecidos, cuyos restos han sido repatriados a Colombia o sepultados en el extranjero por decisión de sus familias.

También existen procesos de repatriación que todavía están en curso, así como reportes de colombianos que han sido declarados desaparecidos en combate por las autoridades competentes.

A esto se suman personas reportadas como desaparecidas por sus familiares, pero cuya situación todavía no ha sido confirmada oficialmente.

La Cancillería también ha recibido solicitudes relacionadas con connacionales detenidos, tanto en casos cuya situación ha sido corroborada por las autoridades como en aquellos que inicialmente fueron reportados por sus familiares.

Cancillería hizo un llamado a detener el reclutamiento de los colombianos

Ante este panorama, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que realizó una solicitud formal tanto a Rusia como a Ucrania para que cesen cualquier mecanismo de vinculación de ciudadanos colombianos a sus fuerzas armadas.

La posición del Gobierno colombiano es que Colombia no apoya, incentiva ni autoriza la participación de sus ciudadanos en conflictos armados internacionales.

Por esta razón, la Cancillería también ha solicitado a los Estados involucrados que suspendan la contratación de colombianos para prestar servicios militares en el extranjero y que faciliten el regreso de quienes ya se encuentren vinculados.

¿Cómo están captando a los colombianos para que vayan a combatir en Rusia y Ucrania?

Una de las principales preocupaciones de las autoridades está relacionada con las presuntas ofertas laborales engañosas.

La Cancillería asegura haber identificado denuncias y testimonios sobre personas naturales y jurídicas que, presuntamente, estarían difundiendo propuestas de trabajo falsas o engañosas para facilitar el traslado de colombianos hacia territorios relacionados con el conflicto.

Estas ofertas podrían presentar inicialmente la posibilidad de acceder a un empleo en el extranjero, pero terminarían vinculando a los ciudadanos con actividades militares.

Ante estos reportes, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha remitido información a las autoridades judiciales.