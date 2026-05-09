Ocaña decreta toque de queda tras ataque con drones del ELN contra base militar

El municipio de Ocaña, en Norte de Santander enfrenta una nueva crisis de seguridad tras un ataque con drones contra una base militar que dejó varios soldados fallecidos.

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Decretan toque de queda en Ocaña

El alcalde Emiro Cañizares anunció la implementación de un toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, como medida preventiva ante la escalada de violencia en la región.

En declaraciones posteriores a un Consejo de Seguridad en el que participaron el ministro de Defensa y el gobernador de Norte de Santander, Cañizares expresó su preocupación por la cercanía de la base militar a la Universidad Francisco de Paula Santander y a población civil ubicada a solo 1.5 kilómetros del lugar.

"Hacemos un llamado a los actores d por el respeto, especialmente el derecho internacional humanitario. Hoy nuevamente vamos a expedir un decreto con el propósito de tener toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana del día de mañana, confiando en que esta situación sea superada y desde luego prevalezca la convivencia”, declaró el mandatario.

El alcalde describió a Ocaña como una ciudad estratégica de 140,000 habitantes ubicada en un punto neurálgico entre Cúcuta y la costa atlántica, donde convergen importantes corredores viales.

Según Cañizares, el municipio ha sido históricamente afectado por la violencia del conflicto armado.

“En el 2018, el primer semestre fue la confrontación armada entre ELN y las disidencias. El año pasado fueron testigos del desplazamiento generado por la confrontación entre los grupos armados que generó como resultado que a Ocaña llegaron más de 18.000 desplazados. Este año también se han presentado otros hechos en algunas veredas cercanas hacia el sur de Cesar que también nos han generado desplazamientos”, aseguró.

En su intervención, sugirió que lo que se debe establecer es una acción integral por parte del Estado para resolver problemas estructurales en materia de prestación de servicios de salud y de educación.

“Se requiere que el Estado funcione de una manera mucho más pertinente en el territorio y que obviamente los municipios que hacemos parte de esta subregión sean municipios con mayores capacidades financieras e institucionales para atender también las necesidades de desarrollo del territorio”.

El mandatario también se refirió al uso de drones y dijo que representan un nuevo desafío para las autoridades.

"Para nadie es un secreto que esto es un tema que empieza a implementarse, entre otras cosas, a raíz de la confrontación armada entre el ELN y las disidencias de las Farc desde el año anterior (…) el Gobierno Nacional tiene nuevos retos en cuanto a controlar y a tener equipos tecnológicos que permitan atender esta nueva realidad. Es un tema complejo y lo más triste es que en la sociedad civil, es la que queda expuesta. Aquí se requiere una política pública muy seria, ante todo de protección de las sociedades”.

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Finalmente, el alcalde reveló que, junto con la Cámara de Comercio, la universidad local y la Asociación de Municipios, han preparado un documento solicitando que el próximo Plan Nacional de Desarrollo incluya un capítulo especial para la subregión con una inversión de cuatro o cinco billones de pesos.

Lo anterior, argumentando que Ocaña es una de las zonas mayores productoras de alimentos del nororiente colombiano y destacando que por el municipio transita aceite de palma, cerámica, carbón y víveres.