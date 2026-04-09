Cayó francotirador del ELN que habría planeado atentado contra el presidente De la Espriella

El Gobierno Nacional asestó un nuevo golpe contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Así lo dio a conocer el presidente, Abelardo de la Espriella, al anunciar la captura de alias Firu o Firulais, francotirador que habría participado en la planeación de un atentado en su contra:

“Información de inteligencia señala que habría sido designado por el Estado Mayor del Frente de Guerra Nororiental para participar en la planeación y ejecución de una acción armada contra mí”, indicó el mandatario.

Detalles de la captura de alias Firu, en Norte de Santander:

La captura de alias Firu en Ocaña, Norte de Santander, se dio en medio de la Operación Esparta, a cargo de la Policía Nacional , en coordinación con la Dijín e inteligencia.

Como integrante del Frente Camilo Torres Restrepo participó, además de la planeación de un atentado contra el hoy presidente, en el asesinato de tres policías, en jurisdicción de Río de Oro, Cesar.

Además, puso al servicio de la estructura criminal sus conocimientos en el uso de explosivos y drones y experiencia como francotirador, en ataques contra la Fuerza Pública.

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Una nueva advertencia ante las amenazas:

Al final de la publicación, el presidente De la Espriella envió un mensaje a los grupos armados y demás estructuras criminales que, a punta de amenazas, estarían intentando evadir la Fuerza del Estado:

“No les tengo miedo. Las amenazas contra mi vida no van a detener la ofensiva del Estado. Por el contrario, fortalecen mi determinación de combatirlos hasta someterlos al imperio de la Constitución y la ley. Colombia no se arrodilla ante el terrorismo”, precisó el mandatario.