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Cayó el “terror de la extorsión” en Cartagena: intentó huir con documentos falsos

El presunto cabecilla criminal fue entregado por las autoridades panameñas en Antioquia.

Noticias RCN

junio 22 de 2026
12:28 p. m.
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Las autoridades confirmaron la captura de alias Alex Pereira, señalado como uno de los delincuentes más buscados de Cartagena y Bolívar. El hombre, de 37 años, fue entregado por las autoridades de Panamá en el aeropuerto José María Córdoba, en Rionegro, luego de que intentara ingresar a ese país utilizando documentación falsa.

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De acuerdo con el reporte oficial, Pereira presentó una cédula y un pasaporte falsificados para entrar a territorio panameño. Sin embargo, las autoridades detectaron la irregularidad en los documentos y procedieron a expulsarlo hacia Colombia, donde fue plenamente identificado.

¿Por qué fue capturado alias Alex Pereira?

Según la información entregada por las autoridades, alias Alex Pereira es investigado por su presunta responsabilidad en delitos como homicidio, extorsión, lesiones personales, porte ilegal de arma de fuego y tráfico de estupefacientes. Varias de estas conductas tendrían circunstancias agravadas.

Además, las autoridades señalaron que el capturado registra más de 16 antecedentes judiciales, de los cuales cinco permanecen activos. Entre estos procesos figuran investigaciones por concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y extorsión.

Detalles de la captura de alias Alex Pereira

Se informó que alias Alex Pereira tendría circular roja y circular azul, mecanismos utilizados para la cooperación internacional entre autoridades. Su captura se produjo inicialmente en Panamá, donde fue interceptado portando documentación falsa.

Con esta entrega realizada por las autoridades panameñas en Antioquia, los organismos de seguridad avanzan en los procesos judiciales pendientes contra quien era considerado uno de los delincuentes más buscados de Cartagena y señalado como presunto cabecilla de la denominada Oficina de la Costa.

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