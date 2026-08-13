Las medidas que el gobierno aplicará en Chocó tras finalizar la búsqueda de desaparecidos

El Gobierno Nacional anunció en las últimas horas un plan integral de recuperación para San Juan en Chocó, tras concluir la búsqueda de desaparecidos por la reciente emergencia que afectó a nueve municipios.

Las medidas prioritarias incluyen la implementación de educación virtual, mejoras en infraestructura eléctrica y la reconstrucción de establecimientos educativos con daños estructurales.

Durante una reunión con los nueve alcaldes de la subregión, las autoridades identificaron como tema estructural los severos daños en los colegios; así lo indicó el ministro del Interior, Rodrigo Lara:

Un tema estructural y es que hay muchos daños en los colegios y vamos a necesitar de educación virtual. No quieren guías. Para eso necesitamos tabletas y buena conectividad.

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Lo que priorizará el Gobierno Nacional en Chocó

La conectividad eléctrica es uno de los requisitos fundamentales para el funcionamiento del sistema educativo virtual.

Hay que mejorar el servicio eléctrico porque sin servicio eléctrico no hay conectividad, no hay estaciones de telefonía móvil y eso hay que resolverlo.

Estas acciones serán coordinadas con el Ministerio de las TIC para resolver esta situación con urgencia.

En cuanto a las medidas estructurales a largo plazo contemplan la reconstrucción de colegios y viviendas privadas averiadas.

El plan incluye también la rehabilitación de estaciones de policía y establecimientos militares, dotándolos con "sistemas antidrones, porque los terroristas, los bandidos, están utilizando esa herramienta cada vez más".

Las autoridades hicieron un llamado directo a empresas vendedoras de maquinaria y ferreterías para que contribuyan con esta recuperación que busca devolver la normalidad a los nueve municipios afectados de San Juan.

Necesidades inmediatas de los afectados por terremoto en Chocó

Entre las necesidades inmediatas identificadas destacan carpas grandes para albergar a los afectados. Además, se solicitó a grandes ferreterías la donación de materiales de construcción.

El gobierno planea establecer un banco de maquinaria, herramienta esencial para remover escombros actualmente retirados manualmente.

Para los albergues temporales se distribuirán baños portátiles, activando la participación de la Organización Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la oficina de la primera dama.