Jhon Arias se refirió a la renovación de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

La eliminación ante Suiza dejó una sensación difícil de borrar entre los futbolistas de la Selección Colombia. El equipo quedó fuera del Mundial en una instancia que volvió a poner sobre la mesa la necesidad de dar el siguiente paso y convertir el buen nivel mostrado en resultados importantes.

Jhon Arias, uno de los jugadores que tuvo protagonismo durante el proceso, habló con AS sobre lo que viene para el combinado nacional y se refirió directamente a la renovación de Néstor Lorenzo por cuatro años más.

¿Qué dijo Jhon Arias sobre la renovación de Néstor Lorenzo?

Para Arias, la decisión de mantener al entrenador argentino representa un respaldo al trabajo realizado durante este ciclo. El mediocampista considera que Lorenzo tiene las condiciones para continuar al frente del grupo y buscar nuevos objetivos.

El profe Néstor ha sido ese conductor de este ciclo, es una persona altamente calificada y si la Federación le dio ese voto de confianza es porque creen que es la persona idónea para conducirnos a un nuevo ciclo y de la mano de él conseguir cosas importantes, señaló.

El futbolista también habló de la responsabilidad que implica la renovación. En su concepto, el nuevo periodo debe servir para conservar lo que funciona, pero también corregir los aspectos que todavía generan dificultades.

Es un gran voto de confianza y una responsabilidad que trae consigo esa renovación, de continuar haciendo las cosas bien, de continuar esa base que se tiene de trabajo y de mejorar las cosas que nos han costado, ser una Selección más sólida y más victoriosa, dijo Arias.

RELACIONADO La polémica llamada que habría hecho River Plate a Conmebol para enfrentar a Santa Fe

Arias fue claro en que Colombia necesita convertirse en una selección más sólida y encontrar el camino hacia títulos y resultados de mayor peso.

¿Qué dijo sobre la eliminación de Colombia en el Mundial?

La derrota frente a Suiza todavía genera frustración en el plantel. Arias reconoció que el equipo esperaba llegar más lejos y lamentó que el recorrido terminara en los octavos de final.

Creo que con la calidad humana que se tiene en Colombia y con la calidad de jugadores que tenemos y con todo lo que pudimos demostrar en el Mundial, queda esa sensación de rabia y de impotencia por salir de manera prematura, dijo.

Después de aquel encuentro, el volante también había planteado la necesidad de hacer ajustes. Para Arias, los cambios no deben limitarse a cuestiones futbolísticas, sino que también deben involucrar aspectos actitudinales y otros factores alrededor del equipo.

“De cara a este nuevo ciclo y a de todo lo que se viene, evidentemente se necesitan cambios, cambios actitudinales, cambios de muchos factores que van mucho más allá de lo netamente deportivo, creo que como todos los colombianos estamos expectante de lo que será este nuevo proceso, nosotros debemos tener esa responsabilidad de ya conseguir cosas importantes con la Selección y dejar nuestro nombre marcado y con lo hecho recientemente nos ha mostrado que tenemos la capacidad de poder hacerlo”, recalcó.

En cuanto a su situación personal, el jugador aseguró que sabe el valor que tiene y que siempre ha intentado responder cuando viste la camiseta de Colombia. También admitió que existen aspectos por mejorar y que ese será uno de sus objetivos en el nuevo ciclo.

Todo jugador o persona le gusta sentirse valorado, no es un secreto, a todos nos gusta sentirnos importantes. Sé la persona que soy, el jugador que soy, sé lo que valgo independientemente de cualquier cosa. Siempre estoy tranquilo, sé que he dado lo mejor, me entregado en cuerpo y alma por la camiseta, un día fue un sueño y siempre que tengo la responsabilidad de estar, así lo voy hacer. Sé que en algunos momentos hay margen para mejora y a eso es lo que le apunto,concluyó Jhon.

La Selección Colombia inicia así una etapa con Lorenzo nuevamente respaldado y con una exigencia clara: transformar el buen proceso construido en logros que todavía están pendientes.